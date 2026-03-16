KI nicht mögen ist das eine, KI erkennen das andere – und hier ist das Videospiel dazu

Im Zeitalter der schnell voranschreitenden künstlichen Intelligenz wird es immer schwerer, Computergenerierte KI-Bilder von echter Kunst zu unterscheiden – inzwischen haben die meisten KI-generierten Menschenbilder auch die richtige Anzahl an Fingern.

GAillery bringt euch spielerisch die Atmosphäre einer Kunstgalerie nach Hause und bietet dazu noch einen lehrreichen Aspekt. Die Säle sind nach Genres geordnet, jedes Genre und jedes Gemälde hat seine eigene Beschreibung.

Die von KI erzeugten Werke wirken dabei weder zufällig noch fehl am Platz – sie werden als eigenständige Kunstwerke präsentiert und sind mit ebenfalls KI-generierten Beschreibungen versehen. Das Problem: Die KI-Bilder versuchen nicht zu imitieren. „Jedes Werk steht für sich und kommt mit einer eigenen fiktiven Hintergrundgeschichte. Such nicht nach einem Trick — such nach der Intention.“

Könnt ihr die „KI-Kunst“ von einem Meisterwerk unterscheiden? Testet euch selbst und erweitert nebenbei auch euer Wissen über die Weltkunst. Im Spiel sind hunderte Meisterwerke bekannter Künstler zu erleben. GAillery: Don’t Trust Your Eyes soll bald für Steam erscheinen.

Ein Trailer zum Spiel:

Bildmaterial: gAillery