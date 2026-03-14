„Bestes deutsches Spiel“ – mit Nachwehen: Chained Echoes verklagt seinen Publisher nach Jahren

„Sammler müssen sich entscheiden“, so haben wir im November 2022 untertitelt. Der Hintergrund: Im Dezember sollte Chained Echoes erscheinen, First Press Games kündigte eine Handelsversion für eine Veröffentlichung im Sommer 2023 an. Gleich spielen oder auf die haptische Version warten?

Einige Interessierte haben sich für die physische Version entschieden – und es bitter bereut. Während Chained Echoes gefeiert wurde, unter anderem mit einer Nominierung bei The Game Awards und als „Bestes deutsches Spiel“ beim Deutschen Computerspielpreis, müssten Fans des Physischen warten. First Press Games lieferte schlicht nicht.

Auch Jahre nach dem versprochenen Liefertermin ist lediglich die Standardversion von Chained Echoes für PS4 an zahlende Kunden gegangen. Jetzt reicht es „Chained Echoes“-Entwickler Matthias Linda, der First Press Games verklagt. Neben der standardmäßigen PS4-Version wurden etliche weitere Varianten versprochen, darunter Retro- und Sammlereditionen und natürlich vor allem die Switch-Version.

„Es ist nun etwas mehr als zwei Jahre her, seit die physischen Exemplare von First Press Games veröffentlicht werden sollten, und bis jetzt ist im Jahr 2026 nichts angekommen außer der regulären PS4-Edition“, schreibt Linda an seine Unterstützer bei Kickstarter, wo er auch Perspektiven für Unterstützende aufzeigt.

Aus diesem Grund habe Linda eine Entscheidung treffen müssen. „Ich beende meine Geschäftsbeziehung mit FPG und bereite eine Klage vor. Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht und erfolgte nach reiflicher Überlegung. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich aus rechtlichen Gründen nicht näher darauf eingehen kann.“

Im Dezember teilte man in einem düsteren Blogbeitrag mit, dass mehrere Projekte aufgrund „schwerwiegender Probleme mit neuen Geschäftspartnern“ auf Eis liegen. Zuvor gab es mit den alten Geschäftspartnern etliche Probleme, darunter Insolvenzen. Dazu gab es auch intern „ernsthafte Schwierigkeiten“. Im Januar hieß es, die Versandabteilung habe wieder den Betrieb aufgenommen. „Schrittweise“ gehe man nun die Probleme an. Zu denen gehört jetzt auch eine Auseinandersetzung mit Matthias Linda vor Gericht.

Bildmaterial: Chained Echoes, Deck13, Matthias Linda