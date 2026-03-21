Crimson Desert legt erfolgreichen Start hin, doch jetzt wird über KI-Kunst diskutiert

Seit gestern können SpielerInnen endlich selbst Hand anlegen: Crimson Desert ist erschienen und sorgt bereits in den ersten Stunden für reichlich Gesprächsstoff. Das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss löst sehr unterschiedliche Reaktionen aus – nicht nur bei Anlegern.
Einige SpielerInnen kritisieren eine doch ziemliche flache Story und eine teilweise sehr komplizierte Steuerung. Andere wiederum sind begeistert vom Detailgrad der Welt und den vielen Möglichkeiten, die das Spiel bietet. Nun hat sich jedoch eine neue Diskussion entwickelt – und die dreht sich um mögliche KI-generierte „Kunstwerke“ im Spiel.
KI oder einfach nur seltsam?
Mehrere SpielerInnen haben Screenshots von Gemälden geteilt, die in der Spielwelt von Crimson Desert zu finden sind. Einige Fans vermuten, dass diese Bilder mithilfe generativer KI erstellt wurden. Besonders ein Gemälde sorgt für Aufmerksamkeit: Es zeigt eine scheinbare historische Schlacht, bei der jedoch mehrere merkwürdig geformte Zentauren bzw. Pferden und andere ungewöhnliche Figuren zu erkennen sind.
Auch ein weiteres Holzschnittbild aus dem Spiel wurde von Spielern auf Reddit diskutiert. Ein Nutzer schrieb etwa: „Ich spiele das Spiel jetzt schon seit 6 Stunden und finde es ehrlich gesagt großartig, aber verdammt, es ist wirklich enttäuschend, dass Pearl Abyss hier und da in der Spielwelt KI-generierte Grafiken verwendet.“ Andere SpielerInnen widersprechen allerdings und glauben nicht, dass es sich dabei um KI-generierte Bilder handelt.
Möglich wäre auch, dass es sich dabei um Platzhaltergrafiken handelt oder um Fehler in der Qualitätskontrolle. Schließlich handelt es sich bei Crimson Desert um ein riesiges Spiel mit einer sehr umfangreichen Welt – das noch dazu sehr lange in Entwicklung war.
Sollte tatsächlich generative KI verwendet worden sein, könnte das jedoch ein Problem darstellen. Seit Anfang 2024 verlangt Steam von Entwicklern, den Einsatz generativer KI auf den Store-Seiten ihrer Spiele offenzulegen.
Zwei Millionen Verkäufe in nur 24 Stunden
Trotz der Diskussionen kann das Spiel bereits einen beeindruckenden Erfolg verbuchen. Laut Entwickler Pearl Abyss hat Crimson Desert innerhalb von nur 24 Stunden über zwei Millionen Einheiten weltweit verkauft.
Das Studio bedankte sich in einem Statement bei der Community und kündigte an, das Feedback der SpielerInnen genau zu verfolgen und schnell Verbesserungen umzusetzen: „Wir sind zutiefst dankbar, euch mitteilen zu dürfen, dass sich ‚Crimson Desert‘ weltweit bereits zwei Millionen Mal verkauft hat. Ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Fans, unsere Community und alle, die sich uns in Pywel angeschlossen haben.“
Crimson Desert erschien am 19. März für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Trotz der aktuell gemischten Reaktionen zeigt der starke Verkaufsstart bereits, dass das Interesse an dem ambitionierten Open-World-Abenteuer enorm ist.
via Kotaku (2), Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss
4 Kommentare
also bei mir kein guter start 1 Amazon hat die CE nicht reichtzeitig geliefert support sagte mir meine bestellung wurde gestopt angehalten was auch immer da mit gemeint war den. Den meint der support wird am 19 geliefert mit express versand nix also hab ich mir dadrauf hin die digital edition geholt der preoload start konnte ich erst am 18 starten und am 19 23 uhr erts mal den DOP geladen was 1.40 stunde gedauert hat . den konnte ich erst am 20 um 2 uhr nachts starten und heute den 21 bekomm ich nachricht CE wurde verschickt von amazon und soll montag an kommen hab aber auch nciht wirklich lange jetzt im game verbracht aber mal sehn wie es weiter geht
Für mich ist sowas immer der Beweis das ein Entwicklerstudio sich null für die Kunden oder jegliche Qualität interessiert. Nicht nur waren sie so geizig einen richtig Künstler dafür zu bezahlen, nein, sie waren sogar zu Faul einfach ein royalty free Bild zu nehmen, was ja auch hätte gemacht werden können wenn man schon niemanden dafür bezahlen will. Aber nein, man lässt die KI irgendein verunstalteten Müll zusammenklauen. Mehr schienen dem Studio die Spieler ja nicht wert zu sein.
Muss aber auch sagen das die KI Verrücktheit von Koreanischen Entwicklern mir schon sorgen macht. Stellar Blade 2 habe ich eh schon abgeschrieben da der Boss da komplett nach KI verrückt ist. Somit ist Lies o P 2 mein größtes Sorgenkind und es würde mir ehrlich extrem wehtun wenn man daraus auch Ki slop macht.
Aber naja eine Positive Sache hat das, ich bin jetzt zumindest mein Fomo bei den Spiel los und kann warten bis ich es wirklich extrem günstig bekomme (mehr sind wir den Entwicklern ja auch nicht wert), bis dahin wird dann auch eine Menge bei den Spiel gefixt sein.
In einem Medieval Fantasy-Spiel wo auf einmal Mechs auftauchen, würde mich auch die abstrakte Kunst nicht wundern
Wenn diese In-Game Porträts mit KI generiert wurden, sollte man natürlich transparent damit umgehen oder es wie bei Clair Obscur machen und besagte Texturen in folgenden Updates durch richtige Artworks austauschen. In so einem massiven Spiel sehe ich das noch nicht so dramatisch, wenn man, sollte es sich um KI-Art handeln, sich dazu entscheidet, besagte Texturen später auszutauschen. Ich sehe hier also noch kein DLSS 5 Ausmaß^^ Es wird vermutlich Monate dauern, bis man alle Kuriositäten im Spiel gefunden hat.
Ehrlich gesagt ist es mir vollkommen egal und mir ist bis jetzt nichts negativ aufgefallen. Scheinbar scheint es ein Hobby von manchen zu sein krampfhaft negatives zu suchen, aber auch verständlich , da klicken ja auch mehr drauf