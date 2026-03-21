Crimson Desert legt erfolgreichen Start hin, doch jetzt wird über KI-Kunst diskutiert

Seit gestern können SpielerInnen endlich selbst Hand anlegen: Crimson Desert ist erschienen und sorgt bereits in den ersten Stunden für reichlich Gesprächsstoff. Das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss löst sehr unterschiedliche Reaktionen aus – nicht nur bei Anlegern.

Einige SpielerInnen kritisieren eine doch ziemliche flache Story und eine teilweise sehr komplizierte Steuerung. Andere wiederum sind begeistert vom Detailgrad der Welt und den vielen Möglichkeiten, die das Spiel bietet. Nun hat sich jedoch eine neue Diskussion entwickelt – und die dreht sich um mögliche KI-generierte „Kunstwerke“ im Spiel.

KI oder einfach nur seltsam?

Mehrere SpielerInnen haben Screenshots von Gemälden geteilt, die in der Spielwelt von Crimson Desert zu finden sind. Einige Fans vermuten, dass diese Bilder mithilfe generativer KI erstellt wurden. Besonders ein Gemälde sorgt für Aufmerksamkeit: Es zeigt eine scheinbare historische Schlacht, bei der jedoch mehrere merkwürdig geformte Zentauren bzw. Pferden und andere ungewöhnliche Figuren zu erkennen sind.

Auch ein weiteres Holzschnittbild aus dem Spiel wurde von Spielern auf Reddit diskutiert. Ein Nutzer schrieb etwa: „Ich spiele das Spiel jetzt schon seit 6 Stunden und finde es ehrlich gesagt großartig, aber verdammt, es ist wirklich enttäuschend, dass Pearl Abyss hier und da in der Spielwelt KI-generierte Grafiken verwendet.“ Andere SpielerInnen widersprechen allerdings und glauben nicht, dass es sich dabei um KI-generierte Bilder handelt.

Möglich wäre auch, dass es sich dabei um Platzhaltergrafiken handelt oder um Fehler in der Qualitätskontrolle. Schließlich handelt es sich bei Crimson Desert um ein riesiges Spiel mit einer sehr umfangreichen Welt – das noch dazu sehr lange in Entwicklung war.

Sollte tatsächlich generative KI verwendet worden sein, könnte das jedoch ein Problem darstellen. Seit Anfang 2024 verlangt Steam von Entwicklern, den Einsatz generativer KI auf den Store-Seiten ihrer Spiele offenzulegen.

Zwei Millionen Verkäufe in nur 24 Stunden

Trotz der Diskussionen kann das Spiel bereits einen beeindruckenden Erfolg verbuchen. Laut Entwickler Pearl Abyss hat Crimson Desert innerhalb von nur 24 Stunden über zwei Millionen Einheiten weltweit verkauft.

Das Studio bedankte sich in einem Statement bei der Community und kündigte an, das Feedback der SpielerInnen genau zu verfolgen und schnell Verbesserungen umzusetzen: „Wir sind zutiefst dankbar, euch mitteilen zu dürfen, dass sich ‚Crimson Desert‘ weltweit bereits zwei Millionen Mal verkauft hat. Ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Fans, unsere Community und alle, die sich uns in Pywel angeschlossen haben.“

Crimson Desert erschien am 19. März für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Trotz der aktuell gemischten Reaktionen zeigt der starke Verkaufsstart bereits, dass das Interesse an dem ambitionierten Open-World-Abenteuer enorm ist.

via Kotaku (2), Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss