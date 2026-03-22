Brandneues Digimon-Spiel mit Pixel-Art-Optik: Bandai Namco kündigt Digimon UP an

Während der Digimon Con 2026 hat Bandai Namco das brandneue Digimon UP angekündigt. Das brandneue Monster-Raising-RPG ist um ein konkretes Konzept herum aufgebaut: „Eine Digimon-Reise, die sich mit deinem Leben mitbewegt.“

Der erste Teaser-Trailer nennt zwar Keywords, bleibt aber ziemlich vage, was das tatsächliche Gameplay angeht. Offensichtlich wählt man eines der einzigartigen Digimon als Partner, das man dann aufzieht, trainiert und stärker macht. Man kann es digitieren und Kämpfe mit ihm bestreiten.

Das Spiel soll eine brandneue Pixel-Art-Optik bieten, darüber hinaus aber auch vertraute Elemente wie Digimon Cards und Digivices. Die Veröffentlichung von Digimon UP soll 2026 für Mobilgeräte (Android und iOS) erfolgen. Es handelt sich um ein Free-to-play-Spiel mit In-App-Käufen.

Auf der offiziellen Website und auf Social-Media-Kanälen wie bei Twitter können sich Digimon-Fans auf dem Laufenden halten. Mit Digimon UP und Digimon Alysion gibt es jetzt zwei offensichtlich größer angelegte Mobile-Games zu Digimon, auf die Bandai Namco in Zukunft einige Hoffnungen legen dürfte.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Digimon UP, Bandai Namco