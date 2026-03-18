Jetzt vorbestellbar: Zenless Zone Zero erscheint als physische Collector’s Edition auf Disc

Zenless Zone Zero bekommt eine physische Veröffentlichung. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Präsentation zu Version 2.7 und dürfte für einige Fans zunächst überraschend wirken – schließlich handelt es sich bei dem Urban-Fantasy-ARPG von HoYoverse um einen Free-to-Play-Titel.
Auf den zweiten Blick ist der Schritt jedoch gar nicht so ungewöhnlich. Andere große Gacha- und Live-Service-Spiele sind diesen Weg bereits gegangen. So erhielten etwa Honkai: Star Rail und Wuthering Waves bereits ähnliche physische Veröffentlichungen mit Sammler-Inhalten.
Die neue Version von Zenless Zone Zero ist inzwischen auch bei deutschen Händlern gelistet. Unter anderem kann das Spiel bereits bei Amazon* für 59,99 Euro vorbestellt werden. Als Veröffentlichungsdatum wird aktuell der 17. September 2026 angegeben. Die Box erscheint für PlayStation 5 sowie Xbox*.
Sammlerpaket mit mehreren Extras
Die physische Version richtet sich klar an SammlerInnen. Neben der Spiel-Disc und dem Cover enthält das Paket eine ganze Reihe zusätzlicher Inhalte. Dazu gehört unter anderem eine NFC-fähige modulare Acryl-Standfigur, die wie eine kleine Bühne gestaltet ist – in dieser Edition mit einer Andy-Acrylfigur.
Außerdem liegen eine Proxy-Acryl-Avatar-Karte, ein Charakter-Fotokartenset, ein Sammler-Charakter-Abzeichen sowie eine Sammler-Postkarte bei, die exklusiv für die Konsolenversionen vorgesehen ist. Abgerundet wird das Paket durch einen In-Game-Code, über den sich mehrere Bonusgegenstände im Spiel freischalten lassen.
Mit der physischen Veröffentlichung reiht sich Zenless Zone Zero damit in eine Reihe moderner Live-Service-Spiele ein, die trotz digitaler Ausrichtung auch Sammler mit einer Box-Version ansprechen wollen. Wie sieht es bei euch aus – würdet ihr euch eine physische Version von Zenless Zone Zero ins Regal stellen?
Visualisiert:
Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo
3 Kommentare
Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich ein großer ZZZ-Fan bin. Und obwohl ich das Spiel sehr mag und schon unzählige Stunden darin versenkt habe, habe ich bisher tatsächlich keinen einzigen Euro dafür ausgegeben.
Dabei hätte es sich das Spiel durchaus verdient. Die physische Version ist jetzt die Gelegenheit für mich, und ich habe sie auch schon vorbestellt.
Das Spiel wird wahrscheinlich eh nicht in die Konsole gepackt, aber die Extras nehme ich doch gerne. Ich freue mich jedenfalls.
Nekomata als Artikelbild. Da war jemand mutig
Zum Produkt selbst: "Isch 'abe aber gar keine Playstation, sinorina!"
Und warum höre ich jetzt Gacha-Pull-Musik?
Wirkt etwas seltsam, das ist ja so ein online only Gedöhns?
Aber am Ende des Tages ist vermutlich die einzige Frage, ob es dafür einen Markt gibt.