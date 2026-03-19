Pokémon-Fans bauen in Pokopia klassische Pokémon-Routen nach und das ist erst der Anfang

Pokémon Pokopia steckt voller Möglichkeiten. In den vergangenen Wochen hat die Community bereits eindrucksvoll gezeigt, wie kreativ sich das Bausystem nutzen lässt. Mal entsteht ein komplettes U-Bahn-System unter der eigenen Insel, mal eine vollautomatische Farm, in der Pokémon unermüdlich Ressourcen sammeln. Doch ein weiteres Projekt war für viele Fans schon lange vorher absehbar.

Route 101 aus Rubin und Saphir erwacht neu zum Leben

Bereits vor der Veröffentlichung von Pokémon Pokopia war klar, dass das Spiel mit seiner blockigen Welt stark an Minecraft erinnert. Die gesamte Spielwelt basiert auf einem klaren Raster – perfekt also, um klassische Pokémon-Gebiete nahezu eins zu eins nachzubauen.

Genau das hat nun der japanische YouTuber Shinya Sunagawa getan. Auf Twitter präsentierte er seine Nachbildung von Route 101 aus der Hoenn-Region aus Pokémon Rubin und Saphir. Als Youtube stellte er natürlich auch ein Video zu seiner Kreation online, wir haben euch dies unten angehangen.

Die Route wurde erstaunlich detailgetreu umgesetzt – inklusive Grasflächen, Wegen und der charakteristischen Landschaft. Zu seinem Projekt schrieb Sunagawa: „Route 101 ist fertig. Ich baue hier die Hoenn-Region nach.“

Neben Route 101 wurde übrigens auch bereits eine andere legendäre Strecke nachgebaut: Route 1 aus der Kanto-Region. Sie verbindet Alabastia im Süden mit Vertania City im Norden und gehört zu den ikonischsten Orten der gesamten Reihe.

Angesichts der kreativen Möglichkeiten dürfte das erst der Anfang sein. In den kommenden Wochen könnten noch viele weitere Orte aus der Pokémon-Geschichte in Pokopia wieder auferstehen. Welchen Ort aus den Pokémon-Spielen würdet ihr am liebsten in Pokémon Pokopia nachgebaut sehen?

Route 101 in Pokopia:

via GamePro, Bildmaterial: Shinya Sunagawa, Youtube; Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo