Aktie von „Crimson Desert“-Studio im Sinkflug – moderate Reviews schrecken Anleger ab

Es wurde viel gesprochen und geschrieben über Crimson Desert in den Wochen vor dem heutigen Launch und nicht alle Berichte waren positiv gestimmt. Dabei war angerichtet: 3 Millionen Wishlist-Einträge allein bei Steam und visuell beeindruckende Trailer in den letzten Jahren haben Crimson Desert zu einem der am heißesten erwarteten Spiele des Jahres gemacht.
Ein Review-Embargo wenige Stunden vor dem Launch ist allerdings inzwischen eine red flag, auch wenn Pearl Abyss bemüht war, zu beschwichtigen. So gab vor wenigen Tagen ein Video mit Szenen von einer Base-PS5. Die Reviews fielen dann gestern spätabends dennoch moderat aus.
Bei 78 Punkten steht Crimson Desert bei Metacritic, bei OpenCritic reicht es sogar für 80 Punkte im Durchschnitt. Zu wenig für Investoren und Anleger: Die Aktie fiel nach Wiedereröffnung der Börse im Tagesverlauf um 29 Prozent. Zweifelsohne ein herber Verlust für Pearl Abyss, der sich aber in den kommenden Tagen sicherlich wieder regulieren wird.
Branchenberater Dr. Serkan Toto schreibt bei Twitter, Crimson Desert sei derzeit auf Platz 4 der US-Charts im PlayStation Store. Die Charts basieren auf dem Umsatz, nicht auf verkauften Einheiten. Und ein Umsatzergebnis kurz hinter Umsatzmaschinen wie MLB The Show 26, NBA 2K26 und Fortnite scheint für eine neue Singleplayer-Marke ganz stabil.
Sieben Jahre in Entwicklung
Seit sieben Jahren befand sich Crimson Desert in Entwicklung – damals war die Playstation 5 noch ein Gerücht und die Nintendo Switch war die neueste Konsole. Doch mit immer wieder neuen Updates konnte der Titel über viele Jahre das Interesse halten – sogar so weit, dass Sony das Spiel als Exklusivtitel für die Playstation 5 haben wollte. Daraus wurde nichts. Sonst wäre heute vielleicht auch noch die Sony-Aktie im Sinkflug …
via VGC, Eurogamer, Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss
8 Kommentare
Da ich morgen den ganzen Tag unterwegs bin werde ich erst Samstag rein schauen können, aber ja ich möchte mir selbst einen Eindruck machen. Und ja, medium bewertetes Spiel (eigentlich ist 79/80 immer noch gut) , können mir auch ne Menge Spaß machen, wenns irgendetwas bei mir kitzelt, und wenn es nur der Entdecker Drang ist.
Es ist etwa dass was ich leider Befürchtet habe.
Es versucht irgendwie alles zu sein nur um am Ende nichts Halbes und auch nichts ganzes zu Enden. (Also wie dass Spiel Biomutant)
Es ist wahrscheinlich kein Schlechtes Spiel, und ich glaube immer noch dass China und Südkorea Immenses Potenzial haben wenn es um Vollpreis Titel geht und nicht gleich wieder 67 Live Service Games Entwickelt werden, aber Crimson Desert ist Leider nicht die Revolution die man sich Erhofft hat.
Es ist ja nicht wirklich medium bewertet. DIe Range geht von 45 bis 100 - das ist allemal spannender als wenn alle 75 geben.
Für mich ist es erstmal nichts, in gewisser Weise scheint sich das Befürchtete zu bestätigen. Aber ich glaub es gibt Zielgruppen die da ne echt geile Zeit haben werden. Wobei das SPiel wohl auch noch paar Patches braucht.
die es mit gewissheit auch kriegen wird, Crimson Desert ist genau die Art Spiel, die prädestiniert dafür ist, dass man nach solch langer Entwicklungszeit und nach dem Erhalt von Spielerfeedback das Spiel natürlich nicht eifnach links liegen lässt nach dem Motto, och ,wir sind jetzt endlich fertig, also tun wir nichts mehr fürs Spiel und wenden uns direkt ans nächste Projekt"
Nein, sondern man wird denke ich jetzt ganz genau drauf achten, wie der Markt auf das Spiel reagiert, was die Spieler für Feedback geben, um dann langfristig gedacht die gröbsten Macken und Dinge, die sich schneller verbessern lassen mit einigen Patches im Nachgang anzugehen und auszubessern
Ich find's irgendwie wild, dass so viele Personen bei einer Wertung um 80 Schnappatmung bekommen, als sei das der Ruin des Spiels... Spiele wie Dragon's Dogma: Dark Arisen haben auch "nur" eine Wertung von um 80 und sind trotzdem gefeierte Klassiker. Crimson Desert wird sicherlich polarisieren, aber das ist ja auch nicht schlimm, es wird sicherlich seine Fans finden. Für mich persönlich ist es eher nichts, aus ähnlichen Gründen wie schon Breath of the Wild.