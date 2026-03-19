Aktie von „Crimson Desert“-Studio im Sinkflug – moderate Reviews schrecken Anleger ab

Es wurde viel gesprochen und geschrieben über Crimson Desert in den Wochen vor dem heutigen Launch und nicht alle Berichte waren positiv gestimmt. Dabei war angerichtet: 3 Millionen Wishlist-Einträge allein bei Steam und visuell beeindruckende Trailer in den letzten Jahren haben Crimson Desert zu einem der am heißesten erwarteten Spiele des Jahres gemacht.

Ein Review-Embargo wenige Stunden vor dem Launch ist allerdings inzwischen eine red flag, auch wenn Pearl Abyss bemüht war, zu beschwichtigen. So gab vor wenigen Tagen ein Video mit Szenen von einer Base-PS5. Die Reviews fielen dann gestern spätabends dennoch moderat aus.

Bei 78 Punkten steht Crimson Desert bei Metacritic, bei OpenCritic reicht es sogar für 80 Punkte im Durchschnitt. Zu wenig für Investoren und Anleger: Die Aktie fiel nach Wiedereröffnung der Börse im Tagesverlauf um 29 Prozent. Zweifelsohne ein herber Verlust für Pearl Abyss, der sich aber in den kommenden Tagen sicherlich wieder regulieren wird.

Branchenberater Dr. Serkan Toto schreibt bei Twitter, Crimson Desert sei derzeit auf Platz 4 der US-Charts im PlayStation Store. Die Charts basieren auf dem Umsatz, nicht auf verkauften Einheiten. Und ein Umsatzergebnis kurz hinter Umsatzmaschinen wie MLB The Show 26, NBA 2K26 und Fortnite scheint für eine neue Singleplayer-Marke ganz stabil.

Sieben Jahre in Entwicklung

Seit sieben Jahren befand sich Crimson Desert in Entwicklung – damals war die Playstation 5 noch ein Gerücht und die Nintendo Switch war die neueste Konsole. Doch mit immer wieder neuen Updates konnte der Titel über viele Jahre das Interesse halten – sogar so weit, dass Sony das Spiel als Exklusivtitel für die Playstation 5 haben wollte. Daraus wurde nichts. Sonst wäre heute vielleicht auch noch die Sony-Aktie im Sinkflug …

via VGC, Eurogamer, Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss