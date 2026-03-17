Angespielt! Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok mit Beatrix auf der Switch 2

Vor etwas mehr als zwei Jahren erschien mit Granblue Fantasy: Relink eine Konsolen-Umsetzung des Mobile-Spieles Granblue Fantasy und konnte uns mit seiner toll inszenierten Story begeistern. Außerdem verwandelte sich das Spiel anschließend in einen langfristigen Grind, welcher in der Quest-Art einem Monster Hunter nicht unähnlich ist.

Dank zahlreichen Updates und neuen Charakteren wurde der Titel eine Weile am Leben gehalten. Das geht nun mit einer neuen Ausgabe des Spieles weiter. In Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok gibt es neue Solo- und Multiplayer-Inhalte, neue Charaktere, Beschwörungen und mehr. In einer Closed-Beta haben wir jetzt einen ersten Blick auf die brandneue „Nintendo Switch 2“-Version geworfen, die es gemeinsam mit den neuen Inhalten ebenfalls geben wird.

Wer grundsätzlich etwas zu Granblue Fantasy: Relink erfahren möchte, dem empfehlen wir erst einmal unseren Test zum originalen Spiel. In der Closed-Beta zur erweiterten Version konnten wir drei Quests ausprobieren. Bei einer Mission bekämpft man einfach einen Mob an Wölfen, die zweite Aufgabe gibt einen Skelett-Boss zum Bekämpfen und die finale Mission bittet euch zum Kampf gegen eine Eis-Eidechse.

Das hat Beatrix zu bieten

In der Beta erstmals spielbar war der neue Charakter Beatrix. Hierbei handelt es sich um eine Heldin, welche sich auf den direkten Nahkampf spezialisiert hat und auf diese Weise ordentlich Schaden drücken kann. Dank ihres speziellen Schwertes Embrasque hat sie die Möglichkeit, ihre Fähigkeit Clock-o‘-Delta zu verwenden. Dies versetzt sie in drei verschiedene Modi. Je nach Auswahl erhält sie ihre Angriffs-, Abwehr- oder Heilungseffekte. Ihre normale Angriffsfolge kann sie mithilfe eines Finisher-Angriffes imposant und kräftig beenden – und anschließend schnell zwischen den Clock-o‘-Delta-Modi wechseln.

Zusätzlich baut sich ihre Embrasque-Leiste auf. Ist diese gefüllt, könnt ihr in den „Unvergänglichen Azur-Status“ wechseln. Darin wird Beatrix schneller und ihre Kombo-Attacken werden stärker. Ihre Fähigkeiten, die sie in der Beta hat, sind allesamt auf Nahkampf ausgelegt und eine davon lässt sie sogar einfacher ausweichen. Sie spielt sich klasse – auch wenn es nicht ganz meine bevorzugte Art von Kampfstil ist. Ich bin da eher der Fernkampf-Spieler … oder ich gehe einfach wieder auf Zeta, welche bereits im Hauptspiel mein liebster Charakter war.

Ein wichtiger Punkt der Beta ist der Test der Crossplay-Funktion. Dies war im Original nicht möglich und so konnten zwar PS4- und PS5-Spielende miteinander auf Abenteuer gehen, aber nicht mit PC-Gamern. Dies ändert sich nun und der Titel inkludiert dann natürlich auch direkt die neue „Nintendo Switch 2“-Fassung.

Hier hatte ich persönlich keinerlei Probleme. In meinen Quests während der Beta hatte ich andere Switch-2-Spielende, aber auch andere Plattformen. Das Finden von Räumen geht schnell und unabhängig der gewählten Plattform – das scheint sich in der finalen Version aber auch einstellen zu lassen.

Die grafische Leistung der Switch-2-Fassung

In der Beta bekommt man einen guten Eindruck davon, wie Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok auf der aktuellen Nintendo-Konsole läuft. Im Handheld- sowie im Docked-Modus läuft der Titel mit flüssigen 30 Bildern pro Sekunde. Ob die finale Version einen Performance- und einen Qualitäts-Modus liefern wird wie die PS5-Fassung, ist aktuell unklar. In der Beta gab es eine solche Option nicht.

Hübsch ist der Titel auf jeden Fall im Handheld-Modus und die bildschirmfüllenden Effekte sind auch hier imposant. Wem es zu viel oder zu unübersichtlich wird, der kann diese übrigens im Menü bei anderen Charakteren abseits des gesteuerten abschalten.

Ich hoffe jedoch sehr auf einen 60-FPS-Modus im finalen Spiel. Ein Action-Spiel wie Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sollte diese Option definitiv bieten. Klar sieht es auch mit 30 Bildern pro Sekunde gut aus, aber auf einer aktuellen Konsole sollte das schon machbar sein. Immerhin läuft auch Cyberpunk 2077 mit 60 FPS auf Nintendos aktueller Konsole und sieht damit fantastisch aus.

Der erste Test ist gelungen

Leider gab es in der Beta noch nicht die Möglichkeit, die Beschwörungen auszuprobieren oder den neuen Solo-Modus zu testen. Es handelte sich um einen reinen Crossplay-Test – und ich würde sagen, der ist gelungen.Das Zusammenspiel mit anderen Abenteurern ist ein wichtiger Aspekt des Spieles und hier scheint dank Crossplay künftig genau das deutlich zugänglicher und einfacher zu werden. Beatrix wirkt wie eine tolle neue Kämpferin für diejenigen, die im Nahkampf ordentlich Schaden austeilen möchten. Ich bin gespannt auf den 9. Juli, denn dann erscheint die Vollversion von Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok. Wer das Grundspiel bereits besitzt, kann sich übrigens einfach ein Upgrade-Paket kaufen und muss nicht alles neu kaufen.

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames