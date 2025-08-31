Das war … Kalenderwoche 35/2025

Der holprige Start von Lost Soul Aside, die Zukunft von Metal Gear, die Fan-Nähe von Nintendo und mehr hat uns in den letzten Tagen beschäftigt. Auch einige Neuankündigungen und viele Trailer gab es zu verzeichnen. Ganz zum Schluss findet ihr schließlich noch ein neues Review sowie zwei Previews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Lange in Entwicklung, mit Spannung erwartet und nun mit einem holprigen Start: Die Schlagzeilen rund um Lost Soul Aside (PS5, PC) reißen nicht ab. Bei der Performance gibt es Probleme und Reviews gingen zum Start fast keine online.

Wie geht es mit Metal Gear weiter? Nach Hideo Kojimas Abgang sah es düster aus, mit Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Xbox Series, PC) folgte nun immerhin ein Remake. Dadurch soll auch eine neue Entwickler-Generation heranwachsen. Das neue Team soll nun mit neuen Ideen in die Zukunft gehen.

Ein weiteres spannendes Thema der Woche war die Fan-Nähe von Nintendo. Diese stellte zumindest Shawn Layden fest, der Ex-PlayStation-Boss. Erfreulich ist, dass es mit Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) weitergehen soll. Eher düster sieht es hingegen für die Gacha-Industrie aus, wenn man auf einige Experten-Stimmen hört. In Japan gab es zudem Kritik an Tales of Xillia Remastered (PS5, Switch, Xbox Series, PC), man ist nicht damit zufrieden, wie die Reihe behandelt wird.

Einige Neuankündigungen hatten wir ebenfalls noch zu vermelden. So ist das Monstersammelspiel Honkai: Nexus Anima (PC, Mobil) von HoYoverse nun offiziell und detailliert enthüllt. Ein Cozy-Game mit Ghibli-Anleihen verspricht hingegen Project Bloomwalker (Xbox Series, PC) zu werden. In eine düstere Richtung geht das Rollenspiel Entropy (PC) mit Retro-Ästhetik. Von der Branchen-Größe Ron Gilbert gibt es mit Death By Scrolling (PC) eine kreative neue Idee. Marvelous bringt zudem Ys Memoire: Revelations in Celceta (Switch) im nächsten Jahr in den Westen. Für einige Bewegung hat auch das kurzfristige Veröffentlichungsdatum von Hollow Knight: Silksong (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) gesorgt. Es gab Verschiebungen – oder eben auch nicht.

Mit dem Story-Trailer zu Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC) steigt die Vorfreude auf den Oktober. Ebenfalls den Story-Trailer konntet ihr zu Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (PS4, PS5, Switch, PC) sehen. Erste Einblicke gab es zu Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition (PS5, Switch, Xbox Series, PC), das Mobile-Game erhält somit eine Portierung. Je den Veröffentlichungstermin spendiert bekamen die erweiterte Version Yooka-Replaylee (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) sowie das MOBA Dragon Ball: Gekishin Squadra (PS4, PS5, Switch, PC, Mobil). Kurz vor der Veröffentlichung steht Shuten Order (Switch, PC), höchste Zeit für letzte Eindrücke. Inzwischen erhältlich ist Story of Seasons: Grand Bazaar (Switch, Switch 2, PC), hier gibt es einige Dating-Optionen.

Eine weitere Mega-Entwicklung gab sich aus Pokémon-Legenden: Z-A (Switch, Switch 2) die Ehre. Mit einigen Lorbeeren gestartet ist das klassische JRPG Quartet (PC). Längere Gameplay-Einblicke erreichten uns zu Crimson Desert (PS5, Xbox Series, PC) und Wild Blue (PC) ist unbestreitbar von Star Fox inspiriert. Kämpfen und Kochen stehen hingegen bei Town of Zoz (PS5, Switch, Xbox Series, PC) im Zentrum. Nach längerer Funkstille gab es mal wieder neue Einblicke in Lost Hellden (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC). Zum noch ganz frisch enthüllten Woochi the Wayfarer (PS5, Xbox Series, PC) ließen die Entwickler ein paar weitere Informationen springen.

Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket (Mobil) hat ein weiteres Update erhalten, das ab sofort verfügbar ist. Zum 5. Geburtstag schlägt Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Mobil) gleich ein neues Kapitel auf. Immer mal wieder für Gesprächsstoff sorgt Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil), während Goddess of Victory: NIKKE (PC, Mobil) mit Resident Evil zusammenspannt. Mit It’s Me, Mario! hat Nintendo eine Serie mit Stop-Motion-Shorts lanciert. Fürs nächste Jahr könnt ihr euch das Fan-Festival zu Final Fantasy XIV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) in Berlin bereits vormerken. Hübsche Hardware geht aus der Zusammenarbeit von Razer und Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) hervor.

Damit kommen wir zum einzigen Review der Woche von JPGAMES! Dabei durften wir mit Shinobi: Art of Vengeance (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) ein großes Ninja-Comeback feiern. Die abwechslungsreichen Bosskämpfe sind das Highlight, Genre-Fans finden hier ein 2D-Action-Plattformer-Highlight.

Zudem konnten wir auch noch zwei Spiele anspielen. Mit Spannung erwartet wird Silent Hill f (PS5, Xbox Series, PC), wir durften vier Stunden mit dem Horror-Projekt verbringen. Diese zeigten sich atmosphärisch und vielversprechend. Das Anime-Finale könnt ihr auch in My Hero Academia: All’s Justice (PS5, Xbox Series, PC) erleben. Auch für Neulinge sind die 3D-Arena-Kämpfe geeignet.