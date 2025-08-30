Wenn der Datenträger zum Feature wird: Yooka-Replaylee erscheint im Oktober

Im Rahmen des MIX Fall Games Showcase haben Playtonic Games und PM Studios den konkreten Termin für Yooka-Replaylee bekanntgegeben. Das neu aufgelegte Abenteuer des beliebten Duos erscheint am 9. Oktober 2025 weltweit für PCs, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2.

Schon vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die Macher bei der „Switch 2“-Version auf eine Cartridge mit Daten – so seltsam es immer noch klingt – setzen. Den unbeliebten Game Key Cards zeigt man die kalte Schulter und viele Fans feiern das.

Wenn der Datenträger zum Feature wird. Auch die Pressemeldung hebt hervor, nachfolgend der O-Ton: „Fans will be able to grab a physical retail version as well, with preorders now open, including the FULL game on cartridge for Nintendo Switch 2. No game key-cards around these parts.“

Bei Yooka-Replaylee handelt es sich um eine überarbeitete und verbesserte Version des Originals Yooka-Laylee, das von ehemaligen Schöpfern der Banjo-Kazooie- und Donkey-Kong-Country-Spiele entwickelt wurde. Das Original versand sich als Liebeserklärung an die goldene Ära der 3D-Plattformer, die Neuauflage bringt zahlreiche Anpassungen und Neuerungen mit sich.

Spieler dürfen sich auf überarbeitete Grafiken, verfeinerte Steuerung, ein erweitertes Karten- und Trackingsystem sowie viele neue Inhalte freuen. Der Soundtrack wurde für Orchester neu arrangiert und es gibt auch neue Story-Sequenzen.

Besitzer des Originals profitieren von einem kleinen Treuebonus: Wer Yooka-Laylee bereits auf einer Plattform besitzt, erhält beim digitalen Kauf von Yooka-Replaylee auf derselben Plattform automatisch 30 Prozent Rabatt. Erleichtert euch die echte physische Version für Switch 2 die Kaufentscheidung? Sagt es uns in den Kommentaren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Yooka-Replaylee, Playtonic Games, PM Studios