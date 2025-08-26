Mit seinem neuem Spiel geht der „Monkey Island“-Macher mal ganz neue Wege

Ron Gilbert kennt man als Schöpfer von Monkey Island und Maniac Mansion und weil der Schuster ja bekanntlich bei seinen Leisten bleiben soll, wurde es in der Moderne mit Thimbleweed Park und Return to Monkey Island nicht weniger klassisch.

Jetzt aber hat Ron Gilbert genug von Point-and-Click-Adventures! Bei der Opening Night Live im Rahmen der Gamescom wurde Death By Scrolling enthüllt und das ist mal ein Spiel, das ihr von Ron Gilbert so erstmal nicht erwartet habt.

Der chaotische Roguelike-Vertikalscroller war bei der Gamescom dann auch schon anspielbar und der Autor kann euch verraten: Das Spielprinzip funktioniert. Noch eine Runde? Okay. Noch eine Runde? Na gut. Eine letzte Runde vielleicht noch? Ja. Steht schon jemand hinter mir, der auch spielen will? Hab ich nicht gesehen!

Death By Scrolling spielt in den skurrilen Tiefen des Fegefeuers, das seit einiger Zeit unter neuer Leitung steht. Frischer Wind an der Spitze, sozusagen. Spielerinnen und Spieler müssen sich auf einen endlosen Wettlauf nach oben einlassen, denn da unten will ja keiner bleiben. Die Unterwelt-Monster haben da etwas dagegen. Und fiese Fallen werden uns auch noch gestellt!

Alles wird teurer

Als ob das noch nicht reicht, ist der Sensenmann uns auch unaufhaltsam auf den Fersen und der Fährmann will locker flockige 10.000 Goldstücke für die Flussüberquerung. Alles wird teurer. Die zur Verfügung stehenden Figuren haben jeweils individuelle Fähigkeiten und Vorteile und spielen sich tatsächlich ziemlich unterschiedlich.

Begleitet wird das alles von einem augenzwinkernden Blick auf die Bürokratie des Jenseits, mit frechen Dialogen und ironischer Erzählweise – ganz im Stil von Ron Gilbert. „Die Zusammenarbeit mit Ron Gilbert an Death By Scrolling ist eine Ehre“, erklärte Davide Pessach, CMO bei MicroProse, dem Vertrieb. „Er hat seinen typischen Humor, sein ausgefeiltes Design und seine skurrile Weltgestaltung in ein für ihn völlig neues Genre eingebracht. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler es erleben.“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Death by Scrolling, MicroPose, Ron Gilbert