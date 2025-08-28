Crimson Desert hat gute Nachrichten für Sammler, aber schlechte für Ungeduldige

Es gibt gute Nachrichten für Sammler: Pearl Abyss und Plaion haben eine weltweite Vertriebspartnerschaft verkündet. Wer sich auf Crimson Desert freut und sich an den holprigen Handelsstart von Black Myth: Wukong erinnert, darf beruhigt sein.

Plaion wird für den Vertrieb der physischen Version von Crimson Desert weltweit verantwortlich sein und hat seine Strukturen schon mehr als genug unter Beweis gestellt. Pearl Abyss, vor allem bekannt für das MMORPG Black Desert, dürfte es an derartigen Strukturen (noch) mangeln. Vor ähnlichen Problemen stand einst auch „Black Myth“-Macher Game Science.

Die physische Version zum schönen Open-World-Action-Adventure Crimson Desert, das bei der Gamescom 2025 wieder einige neue Fans gewonnen haben dürfte, muss allerdings erst noch vorgestellt werden. Zu eilig ist es nicht, denn gerade erst wurde Crimson Desert auf Anfang 2026 verschoben.

Darüber hinweg tröstet vielleicht eine Aufzeichnung der neuen Gamescom-Demo, welche ihr unten seht. Crimson Desert spielt in der wunderschönen, aber gnadenlosen Welt von Pywel. SpielerInnen „folgen Kliff, dem Anführer der Greymanes, einer Gruppe kampferprobter Söldner, die diese Lande vor einer drohenden Katastrophe retten müssen.“ Crimson Desert erscheint für PS5, Xbox Series und PCs.

Sony wollte dieses Spiel exklusiv

Sony PlayStation wollte sich offenbar Crimson Desert „schnappen“, glaubt man früheren Berichten. Demnach habe Sony den Entwickler und Publisher Pearl Abyss versucht, davon zu überzeugen, das Action-Adventure exklusiv für PS5 zu veröffentlichen. Pearl Abyss hatte damals mit einer vagen Nachricht auf diese Berichte reagiert.

Das neue Gameplay:

Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss