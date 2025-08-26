Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden: Town of Zoz präsentiert neuen Trailer

Studio Pixanoh hat im Rahmen der Future Games Show auf der Gamescom einen neuen Trailer zu Town of Zoz präsentiert. Das farbenfrohe Cooking-Action-RPG gibt damit neue Einblicke und zeigt sich diesmal auch von einer düsteren Seite.

Im Mittelpunkt von Town of Zoz stehen nämlich die sogenannten Nightmares, verdrehte Manifestationen von Angst, Bedauern und ungelösten Erinnerungen, die eine stetig wachsende Bedrohung für die Dorfbewohner darstellen. Da wollt ihr natürlich Abhilfe schaffen!

Neben actionreichen Kämpfen, in denen Protagonist Ito mit seiner Machete und der Unterstützung verschiedener Gefährten gegen bizarre Feinde antritt, spielt das Kochen eine zentrale Rolle. Leckeres Essen stärkt euch nicht nur selbst, sondern vertieft auch die Verbindungen zu den Menschen im Dorf. Die Zutaten dafür wollen natürlich erstmal gesammelt werden.

Neben dem Einzelspieler-Erlebnis gibt es übrigens auch einen lokalen Koop-Modus. Freunde können gemeinsam in die Welt von Zoz eintauchen, Seite an Seite kämpfen, gemeinsam kochen und das Dorf retten. Das Spiel befindet sich derzeit in Entwicklung und erscheint für PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Town of Zoz, Humble Games, Studio Pixanoh