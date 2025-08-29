Hoyoverse geht neue Wege: „Nexus Anima“ wird ein Creature-Collector und ist endlich offiziell

Nach ersten Gerüchten und einem offiziellen Teaser im Mai hat miHoYo heute das neue Honkai: Nexus Anime angekündigt. Den ersten Spekulationen und Vermutungen folgend handelt es sich um einen Creature-Collector im Honkai-Universum. Das Genre wird als Adventure Strategy beschrieben.

In Honkai: Nexus Anima erleben Honkai-Fans und alle Neulinge eine neue Geschichte innerhalb der Serie. Das Spielprinzip dreht sich um die sogenannten Nexus – unsichtbare Bande zwischen gegensätzlichen Konzepten wie Liebe und Hass, Licht und Dunkelheit oder Leben und Tod.

Das Gleichgewicht zwischen diesen Gegensätzen wird zerstört, als ein Riss diese Bande zertrennt und ihre Kräfte in Form von Anima über die Welt verstreut. Die Anima sind die Kreaturen dieser Welt. Spielende machen sich auf eine Reise, schließen Missionen ab und treten in Kämpfen an, um Bündnisse mit den Anima zu schmieden.

Typisch Hoyoverse, aber spielerisch neue Akzente

Jede dieser Kreaturen soll einzigartige Fähigkeiten mitbringen, die sich zu unterschiedlichen Kampftaktiken kombinieren lassen und auch Einfluss auf die Erkundung der Welt haben. Ein großer Fokus dürfte auf den Nexus Battles liegen.

Hoyoverse möchte die typische Erzählweise und den Stil mit neuen spielerischen Ansätzen und einem neuen Worldbuildung verbinden. Das scheint auch notwendig. Berichten zufolge „kannibalisieren“ sich die spielerisch doch ähnlichen Hoyoverse-Games inzwischen gegenseitig, Analysten sehen zudem eine Marktsättigung in dem Bereich, in dem Hoyoverse vor allem tätig ist.

Ein erster Beta-Test zu Honkai: Nexus Anime namens „Nexus Bond Test“ soll für Mobilgeräte und PCs stattfinden, die Bewerbungen dafür werden noch bis zum 12. September entgegengenommen. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch anmelden!

Der erste Trailer:

In-Game-Video:

Bildmaterial: Honkai: Nexus Anime, miHoYo, Hoyoverse