Razer und Zenless Zone Zero präsentieren stilvolle Hardware im Miyabi-Katana-Design

Razer und Zenless Zone Zero, das Action-RPG von HoYoverse, veröffentlichen im November gemeinsam Gaming-Hardware mit „Zenless Zone Zero“-Designs. Die Kollektion umfasst vier exklusive Produkte, die im Design der beliebten Spielfigur Hoshimi Miyabi gehalten ist.

Sie ist eine Void Hunterin, welche ein verfluchtes Schwert schwingt – erkennbar wird das in der Kollektion an Details wie der Katana-basierten Ästhetik. Besonderes Thema im Teaser war Miyabis „Special Training“, passend zur Spielgeschichte.

Die vorgestellten Produkte sind die Razer Iskur V2 X, die Razer BlackWidow V4 X, die Razer Cobra (Maus) und das Razer Gigantus V2 (M) Mauspad. Die Hardware ist nicht nur für „Zenless Zone Zero“-Fans interessant, sondern auch für den Alltag nutzbar.

Die Peripheriegeräte sind synchronisiert und kompatibel mit dem Spiel, mit Features wie programmierbaren Tasten, dynamischer RGB-Beleuchtung und ergonomischem Komfort. Die Razer BlackWidow V4 X Zenless Zone Zero Edition ist zum Beispiel voll ausgestattet: Sie besitzt sechs programmierbaren Makro-Tasten und eine dynamische, mit dem Spiel synchronisierte RGB-Beleuchtung, die auf dein Gameplay reagiert.

Die synchronisierte Beleuchtung und präzise Steuerung ist ideal für den Einsatz in den Höhlen oder Kämpfe in der chaotischen Welt von Zenless Zone Zero. Beim Kauf gibt es zusätzliche Ingame-Boni wie Polychromes und spezielle Upgrade-Materialien. Die Vorbesteller-Phase ist bereits* gestartet, der offizielle Launch der Hardware ist für den 28. November 2025 angesetzt.

Das Teaser-Video:

via Hoyoverse, Razer, Bildmaterial: miHoYo, Razer