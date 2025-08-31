Genshin Impact feiert 5-jähriges Jubiläum mit Update „Song of the Welkin Moon: Segue“

Ab dem 10. September nimmt euch Hoyoverse auf eine Reise über eine Inselgruppe in der Region Nord-Krai mit. Das Genshin-Impact-Update „Song of the Welkin Moon: Segue“ erscheint nämlich zu diesem Datum. Das Update markiert den Beginn einer neuen einjährigen Versionsreihe, die auf die Bezeichnung „Luna I“ hört.

Wer seine Reise durch Natlan abgeschlossen hat, kann ab nächsten Monat weiter nordwärts segeln, um dort die drei Inselgebiete von Nod-Krai zu erkunden und deren Bewohner kennenzulernen.

In neuen Archonten-Aufträgen unterstützen die Reidenden Lauma von den Frostmond-Untergebenen im Kampf gegen die Fatui, stehen Flins beim Widerstand gegen die „Wilde Jagd“ zur Seite und begegnen neuen Verbündeten in Nasha Town. Dabei kämpfen sie gegen die Pläne der Fatui an, die Macht des Mondes zu erlangen.

Die Zugangsbeschränkung zu neuen Region in Nod-Krai ist relativ niedrig: Sie wird nach Abschluss der Hauptgeschichte von Mondstadt und mit Abenteuerrang 28 freigeschaltet – oder alternativ nach Abschluss der Liyue-Story.

Neue Gameplay-Mechaniken

In Nod-Krai durchzieht die uralte Elementarkraft Kuuvahki das Land. Ihr könnt diese Kraft nutzen, die sich in Pflanzen, Mechaniken und dem Boden verbirgt, und auch als besonderes Elementarwesen – Kuuhenki – über Nebel und Mondbahnen gleiten. Im Kampf zeigt sich Kuuvahki sowohl bei Gegnern als auch Verbündeten, sodass gezielte Strategien gefragt sind.

Drei neue Charaktere

Mit dem neuen Update gibt es drei neue Charaktere. Lauma ist eine Katalysator-Nutzerin mit Dendro-Kräften und einzigartiger „Lunar-Bloom“-Reaktion; kann durch die „Verdant Dew“-Ressource das Team stärken und eine halb-menschliche, halb-hirschartige Form annehmen. Der Stangenwaffenkämpfer nutzt dagegen Elektrokräfte und lunar-geladenen Angriffe. Die etwas schwächere Aino ist eine Hydro-Claymore-Nutzerin, Erfinderin von Ineffa und dem kampfbereiten „Knuckle Duckle“-Gerät. Sie kann durch die neuen Archonten-Aufträge rekrutiert werden.

Jubiläum: 5 Jahre Genshin Impact

Zum 5. Jubiläum des weltweiten Phänomens mit 300 Millionen SpielerInnen gibt es einige Ingame-Boni zum Login, außerdem gibt es einen gratis 5-Sterne-Charakter aus dem Gacha. Die neuen „Miliastra Wonderland“-UGC-Systeme ermöglichen ab Luna II das Erstellen eigener Stages und Inhalte via Editor-Tool und eröffnen kreative neue Spielmöglichkeiten.

Das Feature „Meeting Points“ gewährt dazu Einblicke ins tägliche Leben der Begleiter und deren Geschichten. Mit dem neuen Item „Masterless Stella Fortuna“ können überschüssige 5-Sterne-Stella Fortuna genutzt werden, um Charaktere bis Level 100 zu steigern.

Genshin Impact ist Free-to-play und für PlayStation 5, Xbox Series, PC, iOS und Android erhältlich. Die PS4-Version wird mit diesem Update eingestellt und ist nicht mehr im Playstation-Store verfügbar.

via EGW, PlayStation, Gematsu, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo