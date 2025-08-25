Das nächste Update zum Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket wird buchstäblich legendär

Das neue Erlebnis-Boosterpack „Verborgene Quelle“ wird legendär. Das A4a gecodete Update erscheint am 28. August 2025 weltweit für das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket. Insgesamt ist es die zehnte Erweiterung der App und eine Ergänzung zum Hauptset A4 „Weisheit von Meer und Himmel“.

Legendäre Bestien im Fokus

Die drei legendären Bestien aus der Johto-Region bereichern bald das Gameplay: Donner-Pokémon Raikou, Vulkan-Pokémon Entei und Polarlicht-Pokémon Suicune. Diese mächtigen Legendären Pokémon stammen ursprünglich aus der frühen „Gold und Silber“-Phase der Pokémon-Spiele.

Im Pokemon-Sammelkartenspiel-Pocket sind sie dagegen mächtige Pokémon-ex-Karten mit jeweils 140 Lebenspunkten. Die drei legendären Bestien verfügen über die Fähigkeit „Legendärer Puls“, die das Spiel strategischer und interessanter machen dürfte, indem sie erlaubt, am Ende ihres Zuges eine zusätzliche Karte zu ziehen, wenn sich Raikou, Entei oder Suicune in der aktiven Position befinden.

Die drei Legendären Pokémon sind aber nur 3 von 100 neuen Karten, die das kompetitive Spiel von Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket verändern könnten. Diese stammen größtenteils aus der Johto- und Hoenn-Region.

Events im September

Parallel zur Erweiterung sind mehrere Events geplant: Das Drop-Event mit Zoroark (3. September – 13. September), die Bonuswoche (7. September – 14. September) und das Wunderwahl-Event (14. September – 24. September) sowie ein „Massiver Auflauf“ von Wasser-Pokémon (25. September – 1. Oktober) bringen Abwechslung ins Spiel.

Ab dem 1. September 2025 wird außerdem ein neues Suicune-Cover für Alben und ein Hintergrund für Galerien verfügbar sein. Das Set bietet eindrucksvolle Vollbild-Illustrationen der neuen Karten, die Sammler besonders ansprechen dürften. Nachdem es legendär wurde, wird es übrigens mega. Denn in einem der nächsten Updates werden erstmals Mega-Entwicklungen ihren Weg ins Spiel finden.

