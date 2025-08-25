Niemand ist näher an den Fans als Nintendo, findet der Ex-PlayStation-Boss

Wenn es um die Fanbindung geht, bekommt Nintendo jetzt sogar Lob aus einer eher unerwarteten Ecke. In einem Gespräch mit HipHopGamer, aus dem GoNintendo zitiert, hat sich der ehemalige PlayStation-Boss Shawn Layden geäußert – und das mit reichlich Anerkennung für den großen „Rivalen“.

Layden betonte, dass Nintendo wie kaum ein anderes Unternehmen wisse, was die eigene Community wolle, und dass sie diesen Kurs seit Jahren konsequent verfolgten. Selbst PlayStation sei in dieser Hinsicht „nie so nah an seinen Fans gewesen wie Nintendo“.

Lob für klare Linie

Besonders hebt Layden hervor, dass Nintendo auch während der Pandemie nicht in Panik verfiel und im Gegensatz zu anderen Firmen keine kurzfristigen Entscheidungen traf. Während viele Studios Personal aufstockten, um kurzfristige den Hype um Videospiel in der Zeit auszunutzen, sei Nintendo bei seinem Kurs geblieben – und habe sich damit einiges an Ärger erspart.

„Nintendo weiß genau, wer ihre Fans sind, was sie wollen“, so Layden. Und genau dieser Fokus sei es, der Nintendo auch in turbulenten Zeiten eine stabile Position sichere. Stabil bleibt Nintendo sicherlich, dem würden wohl auch die meisten Fans zustimmen. Ob das allerdings immer „nah“ an den Fans ist? Derzeit dürften einige Nintendo-Fans das anders sehen.

Denn so sehr Nintendo seine Fans „versteht“, die Stimmung rund um die Game Key Cards und die Preispolitik auf der Switch 2 sah zuletzt doch etwas anders aus – wir haben ja mehrfach darüber berichtet. Wer seine Community wirklich so gut kennt, müsste eigentlich wissen, dass halbleere Module ohne Spielinhalt und teilweise sehr happige Preise nicht gerade Jubel auslösen.

Insofern: Vielleicht ist Nintendo manchmal doch ein klein wenig weniger „in touch“, als Layden es beschreibt. Wie seht ihr das? Stimmt ihr Layden zu, dass Nintendo seine Fans besser versteht als alle anderen – oder gibt es doch mehr Reibungspunkte, als er wahrhaben will?

via GoNintendo, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft