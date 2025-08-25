Niemand ist näher an den Fans als Nintendo, findet der Ex-PlayStation-Boss

Wenn es um die Fanbindung geht, bekommt Nintendo jetzt sogar Lob aus einer eher unerwarteten Ecke. In einem Gespräch mit HipHopGamer, aus dem GoNintendo zitiert, hat sich der ehemalige PlayStation-Boss Shawn Layden geäußert – und das mit reichlich Anerkennung für den großen „Rivalen“.
Layden betonte, dass Nintendo wie kaum ein anderes Unternehmen wisse, was die eigene Community wolle, und dass sie diesen Kurs seit Jahren konsequent verfolgten. Selbst PlayStation sei in dieser Hinsicht „nie so nah an seinen Fans gewesen wie Nintendo“.
Lob für klare Linie
Besonders hebt Layden hervor, dass Nintendo auch während der Pandemie nicht in Panik verfiel und im Gegensatz zu anderen Firmen keine kurzfristigen Entscheidungen traf. Während viele Studios Personal aufstockten, um kurzfristige den Hype um Videospiel in der Zeit auszunutzen, sei Nintendo bei seinem Kurs geblieben – und habe sich damit einiges an Ärger erspart.
„Nintendo weiß genau, wer ihre Fans sind, was sie wollen“, so Layden. Und genau dieser Fokus sei es, der Nintendo auch in turbulenten Zeiten eine stabile Position sichere. Stabil bleibt Nintendo sicherlich, dem würden wohl auch die meisten Fans zustimmen. Ob das allerdings immer „nah“ an den Fans ist? Derzeit dürften einige Nintendo-Fans das anders sehen.
Denn so sehr Nintendo seine Fans „versteht“, die Stimmung rund um die Game Key Cards und die Preispolitik auf der Switch 2 sah zuletzt doch etwas anders aus – wir haben ja mehrfach darüber berichtet. Wer seine Community wirklich so gut kennt, müsste eigentlich wissen, dass halbleere Module ohne Spielinhalt und teilweise sehr happige Preise nicht gerade Jubel auslösen.
Insofern: Vielleicht ist Nintendo manchmal doch ein klein wenig weniger „in touch“, als Layden es beschreibt. Wie seht ihr das? Stimmt ihr Layden zu, dass Nintendo seine Fans besser versteht als alle anderen – oder gibt es doch mehr Reibungspunkte, als er wahrhaben will?
Der kann da aber nichts für^^ Er hat das umzusetzen, was in Japan beschlossen wird. Das war auch bei Reggie schon so. lediglich in Sachen Lokalisierung für den US Markt ist er verantwortlich. Und das ja aktuell weniger das Problem. Den Schuh darf sich Furukawa alleine anziehen, denn er ist der Entscheidungsträger^^
Ich denke auch, das mag in der Vergangenheit noch der Fall gewesen sein bei Nintendo, aber mittlerweile kann davon keine Rede mehr sein. Die meisten hatten hier ja schon GKC, Preispolitik, Wegfall des Bonus Programms etc. Genannt. Häuft sich, nix mehr nah an den Fans.
Reggie war ein höheres Tier, als man denken mag. Während Bowser nur ein verlängertes Sprachrohr von Japan in die USA sowie Entgegennehmer von Awards zu sein scheint, schien Reggie wohl auch mal relativ unbequem zu sein. Dass die Wii zu diesem Giganten wurde, die die Konsole einmal werden sollte, hat man, so ehrlich muss man sein, mitunter ihm zu verdanken als er sich dafür einsetzte, die Wii zusammen mit Wii Sports zu bundeln, was eine Kettenreaktion hervorgerufen hat. In Japan war das ja nicht der Fall. Es gab häufig einen Austausch zwischen Iwata und Reggie. So etwas wäre ja heute unvorstellbar. Du hast aktuell das Image von Nintendo wo Furukawa zusammen mit anderen Anzügen in einem Büro sitzt und man dort isoliert Entscheidungen trifft. Sollte es stimmen, dass es vereinzelte Stimmen bei Nintendo intern gibt, die damit nicht einverstanden sind, wie es gerade läuft, dann sind unsere Vorstellungen von der aktuellen Lage bei Nintendo vermutlich gar nicht so weit hergeholt.
Man hat den Launch der Switch 2 in den Sand gesetzt und feiert dennoch Rekorde. Das wird sich auch nicht ändern, wenn dann wirklich auch noch mehr First Party Titel erscheinen, was wohl kommendes Jahr der Fall sein wird. Aber dass nicht alles funktioniert, ist auch klar. Die Strategie mit Mario Kart ging nicht wirklich auf und das gleiche gilt für den 90 Euro Preispunkt. Die kommende Zeit wird wohl zeigen, ob man bereit ist, bei einigen kontroversen Punkten zurückzurudern.
Mag zwar seit den "Umständen" der Switch 2 auch nicht mehr so richtig zutreffend sein wollen...
Aber ich würd das dennoch eher umgekehrt sehen.
"Keine Fans sind näher an einem Unternehmen, als Nintendo-Fans an Nintendo. " / "Keine Fans fressen einem Unternehmen so loyal aus der Hand, wie Nintendo-Fans aus Nintendos. "
Aber letztendlich wird das vll. genauso Bullshit sein, wie ich die entsprechenden umgekehrten Äußerungen aus dem Artikel hier halte.
Wie oft hab ich schon (so in etwa) vernommen, dass Nintendo eben ganz andere Zielgruppen bedient, als die anderen konkurrierenden Videospiel-Plattform-Unternehmen.
Und da Nintendo (meines Wissens) die eigenen Stamm-IPs auch nicht auf andere Videospiel-Plattformen bringt, hält sich Nintendo so natürlich auch aus dem "Konkurrenz-Kampf" , der unter den Anderen "herrscht" , raus...
Und kann so quasi vom Rand aus beobachten, wie sich die anderen Videospiel-Plattform-Unternehmen gegenseitig ihre "Geschäftsmodelle schwer und madig machen" ...
So ungefähr wie "Wenn sich Zweie streiten, freut sich der Dritte. "
Ja Reggie war definitiv engagierter und versuchte sich auch gegen Japan seine eigenen Ideen durchzusetzen, das stimmt natürlich. Da half natürlich auch seine enge Freundschaft mit Iwata, sowie auch Iwatas Offenheit. Dadurch war das natürlich nochmal eine etwas andere Situation als heute. Bowser und Furukawa werden kaum best Friends sein und ich bezweifle auch, dass Furukawa ein ähnlich offenes Ohr hat, für die Ideen aus dem "niederen Abteilungen"^^
Ich weiß jetzt nicht mehr ob es Furukawa oder Kimishima war... einer von Beiden war zumindest so ehrlich zu sagen, dass sie keine Ahnung von Spiele haben und daher die internen Teams zumindest in der Hinsicht freie Hand lassen quasi. Aber genau das ist dann aber auch denke ich der Punkt der ziemlich gut aufzeigt, wie weit Nintendo sich von den Spielern entfernt hat.
Wird auf jeden Fall spannend zu sehen wie es langfristig weiter geht. Die Vergangenheit zeigte ja oft genug, dass Videospieler wirklich so gut wie alles mit sich machen lassen und das irgendwann einfach akzeptieren oder ignorieren, also lassen wir uns mal überraschen...^^