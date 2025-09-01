Final Fantasy Tactics zeigt sein neues Eröffnungsvideo der kommenden Neuauflage

In diesem Monat erscheint Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles! Jetzt geht alles so schnell, dabei haben wir doch Jahre gewartet, bis die Ankündigung der Neuauflage offiziell war. Teil von „The Ivalice Chronicles“ ist auch ein verbessertes Eröffnungsvideo, das Square Enix heute vorab veröffentlicht hat.
Am 30. September könnt ihr das neue Opening über eure Bildschirme flimmern lassen, wenn Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam erscheint. Eine Handelsversion für PS5 und Switch könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen.
In Japan gibt es eine „Handelsversion“ für Nintendo Switch 2, die aber nur eine „Code in the box“-Fassung ist. Dieser müsst ihr also nicht hinterhertrauern. Erfreulich: Das Upgrade auf die „Switch 2“-Version ist kostenlos, das verspricht zumindest der japanische Square Enix e-Store.
Begleitend zur Neuauflage des Videospiels gibt es auch neues Merchandise, darunter „The Art of Final Fantasy Tactics“ – ein neues Artbook, das im Oktober in Japan erscheint. Der kürzlich ebenfalls angekündigte Final Fantasy Tactics Best Selection – Vinyl Soundtrack enthält 15 ausgewählte Stücke aus dem originalen Soundtrack des Spiels und kann ab sofort auch in Deutschland bei Black Screen Records* vorbestellt werden.
Das neue Opening:
Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix
