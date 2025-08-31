„Dragon Ball“ bricht mit neuem Serienableger zu spielerisch ganz neuen Ufern auf

Dragon Ball: Gekishin Squadra, manchen von euch noch unter dem Namen Dragon Ball Project: Multi bekannt, hat ein Erscheinungsdatum: Am 9. September könnt ihr euch mit dem neuen MOBA in Anime-Style-Teamkämpfe auf PS5, PS4, Switch sowie auf PCs über Steam und Mobilgeräten stürzen, wie Publisher Bandai Namco und Entwickler Ganbarion bekannt gaben.

In Dragon Ball: Gekishin Squadra gibt es erstmals in der „Dragon Ball“-Reihe ein 4-vs-4 Multiplayer-Kampfsystem in einer Top-Down-Perspektive – kurz: ein MOBA, das von Bandai Namco als „Super Team Battle“ bezeichnet wird.

Das Spiel möchte sich durch schnelle, taktische Teamkämpfe auszeichnen, bei denen ihr Helden steuert, die sich während des Spiels weiterentwickeln und unterschiedliche Rollen übernehmen können, darunter Angreifer (Schadensausteiler) sowie Verteidiger (Schutzwall) und Unterstützer (Support und Störung).

Ziel ist es, mit einem Team das Schlachtfeld zu dominieren und Gegner sowie Bosse zu besiegen. Die Anpassungsmöglichkeiten der Helden umfassen Skins, Animationen für Angriffe und Auftrittsszenen, was eine individuelle Gestaltung erlaubt. Zudem unterstützt das Spiel Cross-Platform-Gameplay und Cross-Progression, sodass Fans plattformübergreifend zusammen spielen und ihren Spielfortschritt übernehmen können.

Vor dem Launch läuft eine Vorregistrierungsphase, bei der es verschiedene Boni gibt, zum Beispiel Son Goku (Mini) als freischaltbaren Charakter bei Erreichen von drei Millionen Vorregistrierungen. Im Spiel gibt es auch optionale In-Game-Käufe.

Der neue Trailer:

via Bandai Namco, Gematsu, Bildmaterial: Dragon Ball Project: Multi, Bandai Namco, Ganbarion