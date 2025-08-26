Das Housing-Update zu Infinity Nikki naht, aber die nächste Kontroverse ist auch schon da

Infinity Nikki hat die wichtigsten Verbesserungen für Version 1.9 vorgestellt. Es sind einige große Änderungen mit dabei, darunter ein überarbeitetes Koop-System im Sea of Stars und die Option auf 60 fps (Performance-Modus) für Spielende der PS5-Version.

Spielerisch wird auch einiges geboten, unter anderem erscheint das lang erwartete Housing-Update und eine Kollaboration mit Stardew Valley, wodurch man Blumen und Nahrungsmittel auf Feldern pflanzen kann. Doch um eben diese Kollaboration ist auch eine Kontroverse entbrannt. Der Reihe nach.

Neue Kontroversen um das Cozy-Game

Obwohl Infinity Nikki das durch Version 1.5 verlorene Vertrauen noch nicht vollständig zurückgewinnen konnte, hat Infold mit einer Reihe von positiv aufgenommenen Updates wieder viel Vertrauen aufgebaut. Version 1.7 wurde besonders für seine erwachsenere Handlung gelobt, und dieser Trend setzte sich mit Version 1.8 fort.

Jedoch gibt es auch neue Kontroversen um das Cozy-Game: Infold Games war wenig begeistert über vorzeitige Leaks zum neuen Content und sah sich zu einer wenig gelungenen Stellungnahme veranlasst. Zusätzlich sendete man den Spielenden einen pinken Hammer ins Postfach, der an die aufblasbaren Hammer auf Jahrmärkten erinnert.

Infold Games verteidigt die Aktion als humorvolle Anspielung auf unautorisierte Leaks – es sei nicht als Angriff auf die Community gedacht. Auch die Kollaboration mit Stardew Valley wurde kontrovers aufgenommen, insbesondere von der „Stardew Valley“-Community. Die Kritik richtete sich dabei gegen das schlechte Timing und die Verbindung zu Infinity Nikki, das mit dem Update 1.5 die Monetarisierung zum Nachteil der Fans verändert haben soll.

Eric „ConcernedApe“ Barone, Entwickler von Stardew Valley, verteidigte die Kollaboration indirekt. Ohne sie konkret zu nennen, twitterte Barone, über die Jahre habe es viele Kooperationen gegeben und nie habe er dafür Geld erhalten. Er habe stets mitgemacht, weil er davon ausging, dass sie Fans gefallen würden.

Das Housing-Update

Mit Blick auf Version 1.9 sind „Infinity Nikki“-Spieler vorsichtig gespannt, besonders darauf, wie das Housing-System umgesetzt wird. Auch an der Benutzererfahrung wird weiter optimiert: So können die SpielerInnen künftig Mira Crown, Styling Fraktionen und Reiche auch während des Aufenthalts im Sea of Stars, dem stark kritisierten Koop-Hub, nutzen. Außerdem wird es möglich sein, Quests direkt im Koop mit einem Freund in Miraland zu verfolgen. Version 1.9 von Infinity Nikki erscheint am 2. September 2025.

„Stardew Valley“-Collab-Trailer:

via GameRant (2, 3), Vice, Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames