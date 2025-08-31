Das beste PC-exklusive Spiel von 2024 erscheint jetzt auch physisch für Switch

UFO 50 ist nach dem überraschenden Shadowdrop im Rahmen der Indie World vor einigen Wochen jetzt auch als Handelsversion vorbestellbar. Fangamer produziert und vertreibt die physische Fassung für Nintendo Switch, die jetzt wie erwartet auch im regulären Handel vorbestellbar ist.

Bei Amazon* könnt ihr euch die physische Variante vorbestellen, die für eine Veröffentlichung im Februar geplant ist. Das von Mossmouth veröffentlichte UFO 50 sorgte bereits auf dem PC für Aufsehen. Die Sammlung war (gemeinsam mit Satisfactory) die am besten bewertete, exklusive PC-Veröffentlichung mit einem Metacritic-Score von 91.

Nominiert als Best Independent Game bei den The Game Awards 2024 musste sich UFO 50 dort lediglich Balatro geschlagen geben, konnte aber unter anderem den Preis für das beste Indie-Spiel bei den New York Game Awards gewinnen.

Die Kollektion umfasst 50 komplett neue Einzel- und Mehrspieler-Spiele, die über mehrere Jahre hinweg von sechs Entwicklerinnen und Entwicklern gemeinsam erschaffen wurden, darunter auch zahlreiche Beiträge von Derek Yu, dem Schöpfer von Spelunky, Aquaria und Eternal Daughter. Rolling Stone nannte Yu einst den „Indie Superstar“.

Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf eine große Bandbreite an Genres freuen, von Plattformern und Shoot-’em-ups über Puzzle-Spiele und Roguelites bis hin zu einem vollwertigen JRPG. Jedes der Spiele ist ein eigenständiges Erlebnis mit eigenem Titelbildschirm, Intro und Ende. Manche Titel präsentieren sich als kleine Arcade-Spiele, andere als umfangreiche Abenteuer mit vielen Stunden Spielzeit.

Inhaltlich ist UFO 50 durch eine Hintergrundgeschichte verbunden. Die Spiele sollen von einem fiktiven Videospielstudio der 1980er-Jahre stammen, das seiner Zeit weit voraus war. Figuren und Titel stehen in einem alternativen Universum miteinander in Verbindung, und alle 50 Spiele sind von Beginn an freigeschaltet.

Unter den Inhalten finden sich etwa das Abenteuerspiel Campanella 2, das Bluff- und Wettkampfspiel Quibble Race, der Golf- und Flipper-Mix Pingolf, das Shoot-’em-up Seaside Drive von Downwell-Schöpfer Ojiro Fumoto sowie das im Wilden Westen angesiedelte JRPG Grimstone.

Bildmaterial: UFO 50, Mossmouth, Derek Yu