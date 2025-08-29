Aufmerksamkeit gesucht: Diese Spiele werden nicht wegen „Silksong“ verschoben

Silksong, inzwischen zum „GTA der Indie-Szene“ ernannt, hat mit seiner spontanen Terminvergabe für allerhand Hektik in der Szene gesorgt. Mehrere Spiele wurden verschoben – und zwar unter direkter Bezugnahme zu Silksong, dem diese Spiele schlicht aus dem Weg gehen wollen.

Neben CloverPit und Aeterna Lucis traf es auch das Persona-inspirierte School-Life-RPG Demonschool und Little Witch in the Woods, Moros Protocol und sogar das durchaus schon prominent ausgestellte Baby Steps. Devolver Digital hat dazu sogar einen „Silksong“-Trailer veröffentlicht, den ihr unten seht. Aber es gibt auch Spiele, die nicht wegen Silksong verschoben wurden.

Das Origami-inspirierte Hirogami

Zunächst wäre da Hirogami. „Hallo Leute, heute gibt Kakehashi Games bekannt, dass … nichts bekannt gegeben wird“, so die Pressemeldung in dieser Woche. „Wir empfinden nichts als Liebe, Bewunderung und die besten Wünsche für unsere Freunde bei Team Cherry. Und wir haben Respekt und Verständnis für jeden Entwickler, der sich aus dem Weg von Silksong zurückzieht. Aber Hirogami ist startklar“, heißt es.

In dem Origami-inspirierten 3D-Action-Plattformer übernehmt ihr die Kontrolle von Hiro, einem Fächer schwingenden Meister der Faltkunst, und erkundet eine wunderschöne Origami-Welt. Entdeckt verborgene Geheimnisse und nutzt Papierflieger, um Abgründe zu überwinden. Hirogami erscheint am 3. September für PC-Steam und PS5.

Einen Tag später und damit sogar am Silksong-Day erscheint Jetrunner. Dabei handelt es sich um ein Parkour-FPS in Cel-Shading-Grafik und die Launchmeldung bei Steam kam ohne jeden Silksong-Unterton aus. Schaut euch hier einen Trailer zu Jetrunner an!

Ihr begleitet den aufstrebenden Star Nina, gesprochen von Sara Secora, auf ihrem Weg an die Spitze der Rangliste. Sie wird von einer Starbesetzung begleitet, darunter Matthew Mercer (der neue Goro Majima) als Jetrunning-Kommentator Mick Acaster und Alejandro Saab als Jacque, der beste Freund aus Kindertagen der aufstrebenden Jetrunner-Spielerin Nina.

Auch einiges aus Japan

Darüber hinaus erscheint der vielleicht bekannteste der drei Titel, Hell is Us von Nacon und Rogue Factor am 4. September für PS5, Xbox Series und PCs. Wer die Deluxe Edition gekauft hat, kann sogar schon jetzt spielen. Hell is Us ist ein Action-Adventure in Third-Person-Perspektive, das intensive Nahkämpfe und aufregende Erkundung verspricht.

Und „Indiana Jones“-Fans freuen sich auf den DLC „Der Orden der Riesen“ zu Indiana Jones und der Große Kreis, der ebenfalls planmäßig am 4. September erscheint. Touhou: Scarlet Curiosity erhält am 4. September zudem eine Switch-Portierung.

Deutlich aufregender wird der Tag nach Silksong: Dann erscheinen mit Everybody’s Golf Hot Shots, Daemon X Machina: Titan Scion, Cronos: The New Dawn und Shuten Order gleich vier interessante Spiele. Aus japanischer Sicht werden hier besonders der neue „Daemon X Machina“-Ableger von Marvelous sowie Shuten Order von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka spannend. Auch das Cronos: The New Dawn, das neue Horrorspiel von Bloober Team, dürfte ein Publikum haben. Es gibt also auch eine Welt ohne Silksong!

Der „Baby Steps“-Trailer:

