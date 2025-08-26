Für JRPG-Fans: Neues Spiel von Genre-Veteranen dreht sich um die sieben Todsünden

Wenn ihr euch noch an Lost Hellden erinnert, dann habt ihr ein ziemlich gutes Gedächtnis. Glückwunsch! Das Spiel wurde im Frühjahr 2024 erstmals vorgestellt, seitdem war es ruhig. Bis zum Comeback im Rahmen der Gamescom 2025!

Ein neuer Gameplay-Trailer zum JRPG, entwickelt von Artisan Studios, „zeigt zusätzliche Charaktere, Kampftechniken sowie weitere Eindrücke des handgemalten visuellen Stils und der filmisch erzählten Handlung“. Mit Kwalee hat das Spiel inzwischen auch einen Publisher gefunden.

Es handelt sich um ein Spiel unter Beteiligung zweier ehemaliger Final-Fantasy-Veteranen. Déjà-vu? Genau, das gab es schon mal: Artisan Studios veröffentlichte 2021 Astria Ascending unter Beteiligung von Kazushige Nojima, Hitoshi Sakimoto und Akihiko Yoshida. Große Namen in der Final-Fantasy-Geschichte – doch Astria Ascending erhielt nur durchschnittliche Noten.

Aller guten Dinge sind ja vielleicht schon zwei, also unternimmt man den nächsten Anlauf. Diesmal sind „nur“ Hitoshi Sakimoto und Takeshi Oga beteiligt. Sakimoto ist bekannt für seine Musik aus Final Fantasy XII und Tactics Ogre, während Takeshi Oga seine Illustrationen zu Final Fantasy XIV beitrug, vor allem aber zu Gravity Rush und Siren.

Die Story von Lost Hellden

Auf dem Planeten Era sind alle Menschen durch ein religiöses Ritual namens Nexus schon im ersten Lebensjahr an eine der sieben Todsünden gebunden. Kein besonders guter Start ins Leben. Wer seinen Gelüsten erliegt, verwandelt sich in ein wildes, gedankenloses Monster, das von den Arkhons, den Vertretern der Religion Unio, bekämpft wird.

Doch als erstmals Zwillinge geboren werden, läuft bei der Zeremonie etwas schief: Einer der Brüder, Leht, trägt alle sieben Sünden in sich, während sein Bruder Cyphel von keiner betroffen ist. Hier beginnt eure Reise der Selbstfindung, die das Schicksal der beiden Brüder und ihre wahre Bestimmung offenbart.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Lost Hellden, Artisan Studios, Kwalee