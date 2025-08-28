Dieses Spiel sieht nicht nur nach Star Fox aus, es ist auch von einem „Star Fox“-Schöpfer

Im März haben wir erstmals über Wild Blue berichtet, das im Rahmen der Gamescom zurück auf die Bildfläche drängte. Chuhai Labs hat im Rahmen der Future Games Show nämlich einen ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Im Zentrum steht Protagonist Bowie Stray, der gemeinsam mit den Blue Bombers in ihren sogenannten Cloudcutters gegen die finsteren Truppen von Grimclaw antritt. Das Spiel versteht sich als moderne Hommage an klassische On-Rails-Abenteuer der 90er-Jahre und erinnert vielleicht nicht grundlos an einen der bekanntesten Vertreter des Genres.

Das Studio Chuhai Labs wurde nämlich von Giles Goddard gegründet, einem der ursprünglichen Programmierer von Star Fox, dem legendären SNES-Klassiker von Nintendo. Wild Blue setzt auf handgefertigte Anime-Style-Visuals, die eine farbenfrohe und stilisierte Welt erschaffen. Die Steuerung soll sowohl für Neulinge als auch für Veteraninnen intuitiv und leicht zugänglich sein.

In den neuen Szenen führen Bowie und seine Crew ihre Einsätze über Wüstenlandschaften, eisige Tundren und weitere Schauplätze, während sie sich den Attacken von Grimclaws Schergen stellen. Neben linearen Missionen verspricht Wild Blue verzweigte Flugrouten, die den Wiederspielwert steigern sollen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Wild Blue, Humble Games, Chuhai Labs