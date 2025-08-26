It’s Me, Mario! Neue Stop-Motion-Serie von Nintendo amüsiert Fans

Nintendo hat eine neue kleine Video-Reihe gestartet: It’s Me, Mario! Die Stop-Motion-Shorts zeigen unseren Lieblingsklempner in allerlei schrägen „Alltagssituationen“ – jede Episode dauert knapp eine Minute. Die ersten drei Folgen sind ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Nintendo zu sehen. Den ersten Teil haben wir unten eingebunden.

Die Videos sind dabei super kurzweilig und werden wenig eurer Zeit beanspruchen, also schaut am besten einmal selbst ein, um zu sehen, ob sie euch gefallen. Spoilern möchten wir an dieser Stelle natürlich nicht.

Teil der „My Mario“-Produktlinie

Die Shorts gehören zur neuen „My Mario“-Reihe, die Nintendo Anfang des Monats angekündigt hat. Darunter fallen Holzbaustein-Sets, Kuscheltiere, Kleidung und noch vieles mehr – zunächst exklusiv in den Nintendo Stores in Tokio, Osaka und Kyoto, bald dann vielleicht auch teilweise im Westen.

Ein bisschen erinnert das Ganze natürlich an die Stop-Motion-Filmchen zu Zelda: Echoes of Wisdom oder die Clips zu Mario vs. Donkey Kong. Wer von dem Stil nicht genug bekommt, kann übrigens auch bei Pokémon-Concierge auf Netflix reinschauen – dort startet am 4. September die zweite Staffel.

Wie gefallen euch die Shorts? Charmanter Spaß für zwischendurch oder eher etwas, das nur für die ganz jungen Mario-Fans funktioniert? Nachfolgend seht ihr die erste von drei Folgen. Weitere findet ihr auf dem Youtube-Kanal von Nintendo.

Folge 1:

via VGC, Bildmaterial: Nintendo