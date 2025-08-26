Remake von Snake Eater soll ein „Lernprojekt“ für Entwickler sein und ein Problem lösen

Erinnert ihr euch noch an Metal Gear? Die legendäre Stealth-Reihe rund um Snake, Spionage und geopolitische Intrigen wurde 2015 mit Metal Gear Solid V: The Phantom Pain vorerst abgeschlossen. Das ist tatsächlich schon 10 Jahre her.

Abgesehen vom wenig beliebten Multiplayer-Ableger Metal Gear Survive wurde es still um das Franchise – zu still, wie auch die Entwickler nun einräumen. „Wir merkten, dass es eine Menge junger Gamer gibt, die noch nie von Metal Gear gehört haben“, sagt Serienveteran Noriaki Okamura (59) im Interview mit Rolling Stone. „Da wurde uns klar: Wir müssen etwas tun, um dieses Vermächtnis zu bewahren.“

Dieses „Etwas“ ist zunächst Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ein Remake des beliebten dritten Teils von 2004. Das Projekt ist mehr als nur ein visuelles Update: Es soll nicht nur alte Fans abholen, sondern auch eine neue Generation an das „Metal Gear“-Universum heranführen – auch dank eines neuen, jungen Entwicklerteams.

Denn obwohl Delta dem Original in Story und Struktur treu bleibt, wurde das Gameplay an moderne Gewohnheiten angepasst. Laut Produzent Yuji Korekado (56) war das Feedback der jüngeren Entwickler entscheidend dafür, wie sich das Spiel heute anfühlen soll – flüssiger, zugänglicher, aber mit dem typischen „Metal Gear“-Flair.

„Wir werden alt.“

Warum also kein völlig neuer Teil? Okamuras Antwort ist bemerkenswert ehrlich: „Wir werden alt.“ Delta sei nicht nur ein nostalgischer Rückblick, sondern auch ein bewusstes Lernprojekt. „Wir haben viele junge Entwickler ins Team geholt, damit sie lernen, wie man ein ‚Metal Gear‘-Spiel entwickelt – und damit sie das Spiel selbst erleben können“, erklärt er weiter. Die Hoffnung: Dieses neue Team soll das Franchise eines Tages mit frischen Ideen fortführen.

Der Ursprung der Reihe geht bis 1987 zurück, als Hideo Kojima das erste Metal Gear für den MSX2 entwickelte. Mit Metal Gear Solid auf der PlayStation wurde das Franchise zur Legende – bis Kojima 2015 Konami verließ und mit Death Stranding eigene Wege ging.

Ob Delta an diese glorreichen Zeiten anknüpfen kann? Ab dem 28. August 2025 können wir es selbst herausfinden – dann erscheint Metal Gear Solid Delta: Snake Eater für PS5, Xbox und PC. Ein fantastisches Remake, wie unser Test schlussfolgerte. Eine Deluxe Edition, die zahlreiche Bonusinhalte bietet, ist bei Amazon * vorbestellbar.

Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami