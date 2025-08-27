Ein Herz für Digimon-Fans: Der neue Ableger „Time Stranger“ stellt euch seine Story vor

Beinahe acht Jahre sind seit der Erstveröffentlichung des letzten „Digimon Story“-Spiels, Hackers Memory, vergangen. So lange haben Digimon-Fans gewartet! Doch mit Digimon Story: Time Stranger steht uns nach all der Wartezeit endlich der nächste Digihit bevor.

Mit über 450 verschiedenen Digimon wird es das bis dato umfangreichste Spiel der Reihe. Doch heute soll es einmal nicht in erster Linie um die Digimon gehen, sondern um die hoffentlich epische Story, die Fans erwartet. Bandai Namco hat dazu den neuen Story-Trailer veröffentlicht.

„Digimon Story Time Stranger erzählt von einer Reihe an Ereignissen, die ernsthafte Auswirkungen auf die menschliche und digitale Welt haben.“ Als ADAMAS-Agent oder Agentin werdet ihr beauftragt, die Katastrophe aufzuarbeiten und die Wahrheit ans Licht zu bringen, indem ihr durch die Zeit und die Welten reist.

„Dabei erzählt die emotionale Geschichte von Charakteren, die mit den Digimon auf besondere Art verbunden sind. Um die Naturgesetze dieser Welt wiederherzustellen und sich dem Schicksal gemeinsam zu stellen, müssen Menschen und Digimon zusammenarbeiten.“

Digimon Story: Time Stranger erscheint am 3. Oktober dieses Jahres für PS5, Xbox Series und PCs. Aufgrund des Feiertags dürfen Digimon-Fans, die physisch kaufen, schon einen Tag eher ran. Eine „Switch 2“-Version ist offiziell nicht bestätigt, könnte aber noch folgen. Vielleicht, wenn es Dev-Kits gibt …?

Wer sich noch unschlüssig ist, sollte einen Blick auf unseren Anspielbericht von der Animagic werfen. Wer sich hingegen schon sicher ist, kann vorbestellen. Die Handelsversion für PS5 könnt ihr bei Amazon* finden. Details zur Collector’s Edition findet ihr hier.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision