Im Test! Shinobi: Art of Vengeance ist ein gebührendes Comeback für die Shinobi-Serie

Titel Shinobi: Art of Vengeance 29. August 2025 Sega 29. August 2025 Sega 29. August 2025 Sega System PlayStation 4/5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC Getestet für PlayStation 5 Entwickler Lizardcube Genres 2D-Action-Plattformer Texte

Die Shinobi-Reihe feierte bereits in den späten 80er-Jahren ihr Debüt in den Arcade-Hallen und auf diversen Heimkonsolen wie beispielsweise Sega Master System, Commodore 64, Amiga und Atari ST. Mit unzähligen weiteren Ablegern festigte die Reihe ihren Platz in den nachfolgenden Jahren als eine der kultigsten und zeitgleich auch forderndsten Ninja-Spielereihen der Gaming-Welt.

Mit Shinobi: Art of Vengeance möchte der japanische Entwickler und Publisher Sega die immer noch sehr beliebte Reihe in die Moderne befördern und der Reihe somit zu neuem digitalen Leben verhelfen. Entwickelt wurde Shinobi: Art of Vengeance vom Entwickler Lizardcube, welcher sich unter anderem für Streets of Rage 4 und Wonder Boy: The Dragon’s Trap verantwortlich zeichnet.

Erstmals wurde Shinobi: Art of Vengeance während „The Game Awards 2023“ vorgestellt. Der vollständige Titel des Projekts wurde allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt im Februar 2025 zeitgleich mit einem neuen Gameplay-Trailer enthüllt.

Am 29. August ist es nun endlich so weit, denn dann erscheint Shinobi: Art of Vengeance für PlayStation 4/5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Ob der nach wie vor äußerst beliebte Meister-Ninja Joe Musashi auch heute noch das Zeug zum waschechten Actionhelden hat und ob uns das Ninja-Abenteuer begeistern konnte, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review.

Zerstörtes Heimatdorf und bittere Rache

Als unser Held Joe Musashi eines Tages sein Heimatdorf in Schutt und Asche liegen sieht, kann er die Schuldigen relativ schnell ausmachen. Kein Geringerer als die bedrohliche „ENE Corporation“ ist schuld an diese Misere.

Der Meister-Ninja Joe Musashi macht sich fortan natürlich auf die ENE Corporation zu stürzen und den Anführer „Lord Ruse“ seiner gerechten Strafe zuzuführen. Storyseitig ist Shinobi: Art of Vengeance, wie in diesem Genre üblich, also recht seicht gehalten. Große Story-Twists oder ausufernde Dialoge sollte man hier also keinesfalls erwarten.

2D-Action-Plattformer, wie er im Buche steht

Shinobi: Art of Vengeance ist im Kern ein klassischer 2D-Action-Plattformer, wie man ihn sich vorstellen würde. Man bewegt sich rasant durch die zweidimensional gehaltenen Level und macht gleichzeitig Armeen von Feinden den Garaus.

Am Ende eines jeden Levels und teilweise auch nach bestimmten Abschnitten trifft man regelmäßig auf einen mal mehr und mal weniger anspruchsvollen Boss. Speziell die Bosskämpfe sind es, die Shinobi: Art of Vengeance die nötige Würze verleihen. Denn diese reichen von kaum anspruchsvoll bis extrem schwer. Auf Wunsch kann der Schwierigkeitsgrad jedoch auch gedrosselt werden. So ist Shinobi: Art of Vengeance am Ende für wirklich fast jeden Spielertyp spielbar. Lediglich die oft recht anspruchsvollen Sprungpassagen haben mich so manches Mal in die Verzweiflung getrieben.

»Speziell die Gestaltung und das Design der Level ist wirklich sehr gelungen. Kein Level gleicht dem anderen und mit jedem neuen Level steigern sich auch die Anforderungen an den Spieler.«

Aber speziell die Gestaltung und das Design der Level ist wirklich sehr gelungen. Kein Level gleicht dem anderen und mit jedem neuen Level steigern sich auch die Anforderungen an den Spieler. Im weiteren Spielverlauf wird es also stets anspruchsvoller. Sowohl was die Kämpfe als auch die Sprungpassagen anbelangt.

Hier und da haben die Entwickler auch mal ein paar kleinere „Schalterrätsel“ eingebaut. Diese dienen aber wohl mehr als Zeitstrecker als als echte Herausforderung. Man wird mehr oder weniger einfach nur im Spielfluss gebremst und das Spiel wird dadurch etwas in die Länge gezogen.

Ein optisches Kunstwerk zum Mitspielen

Vor allem optisch hat Shinobi: Art of Vengeance einiges auf dem Kasten. Die wundervollen und malerischen Hintergründe der Level und Abschnitte sind fast schon künstlerisch wertvoll und versetzen einen geradezu hinein in diese wundervoll anzusehende Spielwelt.

Aber auch die butterweichen Animationen unseres Helden und auch die der Gegner passen perfekt in diese künstlerische Optik, die die Entwickler mit diesem Titel realisiert haben. Der Titel strotzt nur so vor Farbenpracht und zeigt eindrucksvoll, dass man dem eigentlich doch schon recht alten und angestaubten Genre mit den richtigen Entscheidungen doch zu neuem Leben verhelfen kann. Obendrein lief der Titel stets mit superflüssigen 60 Frames über den heimischen Bildschirm und ließ das Spektakel somit noch runder und agiler wirken.

Fernöstliche Klänge untermalen das Abenteuer

Natürlich spielen aber auch der Soundtrack und die Effekte eine nicht untergeordnete Rolle im 2D-Action-Plattformer-Genre. Mit treibenden Beats, einem tollen Soundtrack und durchschlagenden Soundeffekten macht Shinobi: Art of Vengeance also auch tontechnisch alles richtig. Ein rundes Gesamtbild also und tontechnisch auf sehr hohem Niveau.

Die Shinobi-Reihe ist zurück!

Mit Shinobi: Art of Vengeance schaffen es Entwickler Lizardcube und Publisher Sega, das eigentlich schon fast totgeglaubte Franchise zu neuem Leben zu erwecken. Die wundervoll gestalteten Abschnitte und Level, der künstlerische und absolut ansehnliche Look und der treibende Soundtrack runden den Titel ab und bieten alles, was man von einem modernen Shinobi-Ableger erwarten würde. Die nervenaufreibenden Bosskämpfe sind genretypisch das Highlight des Abenteuers und unterscheiden sich deutlich voneinander. Selten habe ich einen 2D-Action-Plattformer gespielt, der sich so flüssig und geschmeidig angefühlt hat, wie es bei Shinobi: Art of Vengeance der Fall ist. Für Genre-Fans ist der Titel also Pflichtprogramm. Wer nichts mit dem Genre oder einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad anfangen kann, kann sich vor dem Kauf an der Demo, die in den jeweiligen Stores verfügbar ist, versuchen.

Story Die ENE Corporation hat das Heimatdorf unseres Helden und Meister-Ninja Joe Musashi in Schutt und Asche gelegt. Dieser sinnt nun auf Rache und will sowohl die ENE Corporation als auch deren Anführer Lord Ruse zur Rechenschaft ziehen. Gameplay Pfeilschneller 2D-Action-Plattformer mit schier unendlichen Gegnermassen, die es zu bekämpfen gilt, und spannenden Bosskämpfen, die nicht selten zur Geduldsprobe werden. Grafik Fantastischer, kunstvoller Look, der fast schon an die Kunst japanischer Gemälde erinnert. Sound Treibende Beats, ein toller Soundtrack und durchschlagende Effekte versüßen das Abenteuer. Sonstiges Diverse „Schalterrätsel“ sind eher unnötige Lückenfüller und Spielzeitstrecker.

Bildmaterial: Shinobi: Art of Vengeance, SEGA, Lizardcube