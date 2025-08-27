Die Austragungsorte der Fan-Festivals zu Final Fantasy XIV bieten leider keine Überraschung

Die Fan-Festivals zu Final Fantasy XIV sind inzwischen ein zentraler Teil der Community-Kultur. Bisher folgen die Fan-Festivals einem relativ leicht zu durchschauendem Muster: Japan, USA, Europa. Klar, das sind auch die Länder und Kontinente, in denen die meisten SpielerInnen leben.

Die wachsende Fanschar und Spielerschaft in Ozeanien und Australien ging bislang leer aus, ganz zu schweigen von Lateinamerika, wo es allerdings ohnehin noch an der Infrastruktur des MMORPGs mangelt.

So gesehen waren die heute bekannt gegebenen Austragungsorte des diesjährigen Fan-Festivals keine (positive) Überraschung. Square Enix teilte Anaheim (USA) sowie Berlin und Tokio als Austragungsorte für 2016 mit.

Am 24. und 25. April lädt man die Community in das Anaheim Convention Center nach Kalofornien ein. Am 25. und 26. Juli folgt ein Festival im hub27 der Messe Berlin und am 31. Oktober und 1. November gibt es das diesjährige Finale in der Makuhari Messe in Tokio.

Die großen Erweiterungen wurden bisher immer beim ersten Fan-Festival des Zyklus angekündigt – und dieses findet traditionell in den USA statt, auch in diesem Jahr. Möglicherweise lernen wir in April also schon die nächste Erweiterung kennen.

Das Ankündigungsvideo:

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix