Lässt die Muskeln spielen: Mega-Resladero betritt den Ring in Pokémon-Legenden: Z-A

Nur noch ein paar Wochen sind es noch bis zur Veröffentlichung von Pokémon-Legenden: Z-A. Nintendo und Game Freak liefern uns schon wieder Nachschub, um die Wartezeit zu verkürzen. Diesmal dreht sich alles um eine neue Mega-Entwicklung: Mega-Resladero.

Auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal wurde ein Trailer veröffentlicht, der den muskelbepackten Wrestler in Szene setzt. Durch die Kraft der Mega-Entwicklung wird Resladero noch athletischer – und mit seiner Spezialattacke „Flying Press“ stürzt es sich wirbelnd auf seine Gegner.

Laut offizieller Beschreibung nutzt Mega-Resladero seine gewachsenen Muskeln, um gegnerische Attacken einfach wegzustecken und gleichzeitig Stärke zu demonstrieren. Mega-Resladero ist weiterhin ein Kampf/Flug-Pokémon, misst einen Meter und bringt 25 Kilogramm auf die Waage. Im Trailer wird es als „Wrestling-Pokémon“ bezeichnet.

Mega-Entwicklungen kehren zurück

Wir erinnern uns: Schon vor einigen Tagen wurde Mega-Sarzenia angekündigt. Dass jetzt Mega-Resladero in den Ring steigt, zeigt erneut, wie stark Game Freak den Fokus auf Mega-Entwicklungen in Z-A legt. Schließlich war das auch ein sehr lang gehegter Wunsch der gesamten Community, auf den viele gewartet haben.

Am 16. Oktober 2025 erscheint das neue Pokémon-Abenteuer – der Nintendo Store bietet jetzt Vorbestellerboni und Merchandise* zum Spiel an. Für Eure Vorbestellung der digitalen oder physischen Version erhaltet ihr im Nintendo Store eine Partner-Pokémon-Figur. Ihr findet das Spiel darüber hinaus unter anderem bei Amazon*. Was haltet ihr von Mega-Resladero?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak