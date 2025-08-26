Angespielt! My Hero Academia: All’s Justice wird das Begleitspiel zum großen Anime-Finale

Die Zeit fliegt. Gerade erst hat Bandai Namco die neue Videospiel-Adaption zu My Hero Academia beim Summer Game Fest angekündigt, da konnte man uns im Rahmen der Gamescom auch schon eine spielbare Demo präsentieren. Das wollten wir uns natürlich ein wenig genauer ansehen und sind der Einladung gefolgt!

Entwickelt wird das neue My Hero Academia: All’s Justice von Byking, die auch schon für My Hero One’s Justice und den Free-to-play-Ableger Ultra Rumble, aber zuletzt auch für Jujutsu Kaisen: Cursed Clash verantwortlich waren. Erfahrung im Anime-Fighter-Bereich hat man also genug.

Diesmal will man in einem 3D-Arena-Kampfspiel intensive 3-vs-3-Kämpfe „auf den Platz“ bringen. Eingepackt wird das in die „Finale Schlacht“ zwischen den Helden und den Schurken, die in einem filmischen Story-Modus präsentiert werden soll, in dem ihr Deku und viele bekannte Figuren trefft.

Parallel zur finalen Staffel des Anime

Für Fans des Anime wird es diesmal besonders spannend. Das neue Videospiel wird nämlich das große Abschlusskapitel spielbar und interaktiv erlebbar machen. Das wiederum geht selbst erst im Oktober an den Start und läuft hierzulande bei Crunchyroll. Die Produktion von Spiel und finaler Anime-Staffel läuft demzufolge parallel.

Viel von der Story haben wir in unserer kurzen Anspielsession also erwartungsgemäß nicht gesehen, stattdessen lag der Fokus auf dem 3-vs-3-Kampf. Die Entwickler haben uns verraten, dass sich die Kämpfe sowohl für passionierte SpielerInnen als auch Neulinge zugänglich und intuitiv anfühlen sollen. Dafür sorgt nicht zuletzt ein Auto-Kombo-Modus. So gelingt auch mir – nicht gerade ausgewiesener Genre-Experte – gleich einiges.

Herzstück ist das sogenannte Rising-System, mit dem die maximale Kraft der Charaktere entfesselt und ihre Leistung spürbar gesteigert werden kann. Eine Art „Limit Attack“-Zustand also. Zudem können Techniken innerhalb des Teams nahtlos miteinander kombiniert werden. Nahtlos und ohne Verzögerung kann man zwischen den drei ausgewählten Charakteren hin- und herwechseln.

Darüber hinaus bietet das Kampfsystem ganz Genre-typische Funktionen wie Konter, Blocks und Ausweichfunktionen. Bei besonders zerstörerischen Finishing-Moves kombinieren alle drei Charaktere ihre Fähigkeiten. Mit einem vorangestellten Tutorial wäre mir wahrscheinlich ein Sieg mit etwas mehr Glanz gelungen, aber im fertigen Spiel wird es dieses sicherlich geben.

Eines sind die Kämpfe in jedem Fall: schön anzusehen. Die effektreichen und mit schönen Sequenzen untermalten Kämpfe dürft ihr dabei zum ersten Mal überhaupt mit allen Schülern der Klasse 1-A genießen. Die Charaktere werden dabei neue Move-Sets und Erscheinungsbilder haben, die an das Anime-Finale angelehnt sind. Stilsicher genießt ihr dazu japanische (oder englische) Sprachausgabe und es gibt deutsche Texte.

Einen Termin hat Bandai Namco für die Veröffentlichung auf PS5, Xbox Series und PCs noch nicht kommuniziert, aber der dürfte angesichts des baldigen Anime-Finales auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. „My Hero Academia“-Fans dürfen auf jeden Fall gespannt sein.

Bildmaterial: My Hero Academia: All’s Justice, Bandai Namco, Byking