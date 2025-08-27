Plötzlich beste Noten von Experten: Dieses klassische JRPG könnte auch euch begeistern

Im Juni haben wir erstmals über Quartet berichtet, ein rundenbasiertes Pixel-RPG. Damals bekam das Spiel mit dem 26. August seinen konkreten Termin spendiert. Der ist nun, schauen wir mal auf den Kalender: vorbei. Pustet den Staub aus der Cartridge! Quartet ist jetzt erhältlich – und es kommt durchaus gut an.

Experten wie RPGFan (88 Punkte) und RPGamer (90) loben den fantastischen Cast, die elektrisierende Musik, die feine Optik, die fesselnde Story und das motivierende Gameplay. Na sowas? Da stimmt ja fast alles. Die bisher nur 10 Steam-Wertungen sollten unbedingt ausgebaut werden!

Quartet ist ab sofort für PCs, Mac und Linux erhältlich und entführt euch zurück in die Zeit der klassischen 90er-Jahre-JRPGs. Hinter dem Retro-RPG stecken die Macher von Something Classic Games – wie passend kann ein Studioname bitte sein. Das Studio war bisher bekannt für Shadows of Adam.

Quartet, daher wohl auch der Name, erzählt vier zunächst getrennte Geschichten, die sich im Laufe der Handlung zu einem großen Abenteuer verweben. Diese Geschichten führen schließlich zu acht Helden, die gemeinsam einem uralten Geheimnis auf die Spur kommen, das die Welt vor Jahrhunderten geformt hat.

Das Kampfsystem setzt konsequenterweise auf eine achtköpfige Party, von der jeweils vier Charaktere aktiv an der Front kämpfen, während die übrigen im Hintergrund ihre Zauberpunkte regenerieren und jederzeit taktisch ausgetauscht werden können. Klingt alles ganz spannend? Für 18,99 Euro seid ihr dabei. Bei Steam findet ihr eine Demo.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Quartet, Something Classic