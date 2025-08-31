Wieso das neue Atelier Resleriana anders als Yumia keine deutschen Texte mehr bietet

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Gust haben einen neuen Story-Trailer zu Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian veröffentlicht. Das Video ist deutschsprachig untertitelt, was möglicherweise ein wenig irreführend ist. Denn deutsche Texte gibt es diesmal nicht.
Atelier Resleriana setzt auf japanische Sprachausgabe und ausschließlich englische Texte im Westen, während sich viele Atelier-Fans mit Atelier Yumia zuletzt über die erste deutsche Lokalisierung freuen durften. Wir haben Producer Junzo Hosoi gefragt, was zu dieser Entscheidung führte.
„Wir hatten wirklich das Gefühl, dass viele Nutzer Yumia aufgrund seiner mehrsprachigen Lokalisierung genießen konnten“, so Hosoi. „Da Atelier Resleriana: The Red Alchemist and the White Guardian jedoch Teil der Resleriana-Reihe ist, ähnlich wie Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, möchten wir die gleichen Spracheinstellungen wie zuvor beibehalten“, so die Begründung in unserem per E-Mail geführten Interview.
Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian erscheint am 26. September für PlayStation, Nintendo Switch und PC-Steam. Für PS5 wird es eine physische Version geben, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.
In Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian begleiten Fans die Charaktere Rias Eidreise und Slade Clauslyter, die geheimnisvolle Ruinen nahe ihrer Heimatstadt Hallfein erkunden. Dort reagiert Slades Geist Core und öffnet einen Durchgang zu einem Alchemisten-Atelier voller Geheimnisse, die die beiden zu lüften versuchen.
Als sich herausstellt, dass Slades Geist Core Portale zu neuen Dimensionen – den Dimensional Paths – erschaffen kann, stoßen Rias und Slade auf ein Podest mit rätselhafter Inschrift, die es zu entschlüsseln gilt, um die Geheimnisse des Ateliers zu offenbaren und Hallfein wiederherzustellen.
Der neue Story-Trailer:
was ne faule Ausrede, um bloß nicht sagen zu müssen, man war zu armseelig um einfach diesen neuen Trend weiter fortzuführen ..
in Zeiten von künstlicher Intelligenz wie ChatGPT und Co; die einem innerhalb eines Wimperschlag massenhaft Text übersetzen, es es einfach nur noch eine Frechheit, dass es nicht heutzutage endlich zum Standard mindestens gehört, dass Spiele deutsche texte wenigstens haben.
Das einzige was man heutzutage bei deutschen texten nur noch beachten muss, was halt etwas Aufwand bedeutet, den man sich hier einfach nicht machen wollte aus Geldgier das Spiel so schnell wie möglich rauszuhauen, wäre gewesen eventuell hier und da nötige UI-Anpassungen zu machen, sollten halt manch deutsche Wörter für die spärlich kleine UI zu groß sein, wo es für English/Japanisch halt passt.
Als wäre es nicht heutzutage möglich Spiele auch nachträglich nach Release um neue Sprachpakete zu erweitern..meine Fresse..diese armseeligen Ausreden immer, es kotzt mich an... also ob Gust mit den Atelier-Spielen nicht schon genug dreist den Leuten das Geld aus den Taschen zieht um genug Kohle zu verdienen vernünftige Lokalisierungen gewährleisten zu können, mehr als populär genug ist die Reihe dafür nun ja wohl allemal.
Wenn die hauseigenen Daten darauf hindeuten dass sich eine Übersetzung nicht lohnt (zB weil es vielen Spielern in den betroffenen Regionen schlicht egal ist), kann ich der Firma schlecht einen Vorwurf machen dass sie es nicht machen. Am Ende vom Tag ist es ein wirtschaftliches Unternehmen und die Kosten-Nutzen-Abschätzung an sich gehört nun wirklich nicht zu den moralisch verwerflichen Praktiken. Aber man könnte es auch einfach zugeben, diese Ausreden überzeugen doch niemanden und sorgen nur für zusätzlichen Unmut.
Wenn KI Übersetzungen mal zuverlässiger funktionieren und vor allem die Unternehmen dafür nicht mehr auf den Scheiterhaufen landen (für viele Gegner nichtmal metaphorisch gemeint hab ich manchmal den Eindruck) könnte sich das ändern aber im Moment wird sich da wenig tun.
@Kaiserdrache
Ist heutzutage kein ausreichendes Englisch zu können, nicht viel schlimmer? Ich kann's verstehen bei Story-lastigen Spielen, die dann ggf. auch noch viele anspruchsvolle Begriffe aus dem gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Bereichen beinhalten, aber Atelier ist nun wirklich seichte Kost. Das sollte eigentlich jeder, der nicht gerade in den letzten rund fünf Jahren in der Schule war, verstehen.
Und auch wenn man mit KI Texte übersetzen kann, braucht es trotzdem Leute mit Sprachkenntnissen, denn KI-Übersetzungen sind beim besten Willen nicht so vertrauenswürdig wie viele denken. Es gibt leider viel zu viele mehrdeutige Sätze. Da kommt die Arbeitszeit für diese Leute dann mehr oder weniger auf das selbe hinaus und man könnte auch gleich alles durch Menschen übersetzen lassen. Wenn's aber am Geld fehlt, ist's halt so.