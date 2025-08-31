Wieso das neue Atelier Resleriana anders als Yumia keine deutschen Texte mehr bietet

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Gust haben einen neuen Story-Trailer zu Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian veröffentlicht. Das Video ist deutschsprachig untertitelt, was möglicherweise ein wenig irreführend ist. Denn deutsche Texte gibt es diesmal nicht.

Atelier Resleriana setzt auf japanische Sprachausgabe und ausschließlich englische Texte im Westen, während sich viele Atelier-Fans mit Atelier Yumia zuletzt über die erste deutsche Lokalisierung freuen durften. Wir haben Producer Junzo Hosoi gefragt, was zu dieser Entscheidung führte.

„Wir hatten wirklich das Gefühl, dass viele Nutzer Yumia aufgrund seiner mehrsprachigen Lokalisierung genießen konnten“, so Hosoi. „Da Atelier Resleriana: The Red Alchemist and the White Guardian jedoch Teil der Resleriana-Reihe ist, ähnlich wie Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, möchten wir die gleichen Spracheinstellungen wie zuvor beibehalten“, so die Begründung in unserem per E-Mail geführten Interview.

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian erscheint am 26. September für PlayStation, Nintendo Switch und PC-Steam. Für PS5 wird es eine physische Version geben, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.

In Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian begleiten Fans die Charaktere Rias Eidreise und Slade Clauslyter, die geheimnisvolle Ruinen nahe ihrer Heimatstadt Hallfein erkunden. Dort reagiert Slades Geist Core und öffnet einen Durchgang zu einem Alchemisten-Atelier voller Geheimnisse, die die beiden zu lüften versuchen.

Als sich herausstellt, dass Slades Geist Core Portale zu neuen Dimensionen – den Dimensional Paths – erschaffen kann, stoßen Rias und Slade auf ein Podest mit rätselhafter Inschrift, die es zu entschlüsseln gilt, um die Geheimnisse des Ateliers zu offenbaren und Hallfein wiederherzustellen.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, Koei Tecmo, Gust