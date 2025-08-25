Koreanisches Mittelalter trifft auf Fantasy: Woochi the Wayfarers lockt mit neuen Details

Der erste Trailer zu Woochi the Wayfarer hat bereits für Aufsehen gesorgt: Bombastische Grafik, explosive Kämpfe und ein Setting, das sich angenehm von westlichen Genre-Vertretern abhebt. Jetzt haben Director Kang Dong Yeon und Art Director Mok Youngmi einen tieferen Einblick in die Vision des Entwicklerteams gegeben – und die klingt mehr als vielversprechend.

Koreanisches Mittelalter trifft auf Fantasy

Der Titelheld ist keine Neuschöpfung: Jeon Woochi ist in Korea eine legendäre Figur. Ein charismatischer „Dosa“ – eine Art Magier oder Weiser – der in zahlreichen Geschichten, Filmen und Comics auftaucht. Vergleichbar mit einem koreanischen Merlin, kämpft Woochi für das Gute, stets mit einem Augenzwinkern und einer gehörigen Portion Magie.

In einem großen Video-Interview, das Gematsu transkribiert hat, verriet das Team, dass Woochi the Wayfarer zwar im alten Korea spielt, aber keine historische Nachstellung anstrebt. Stattdessen erwartet uns ein fantasievolles Re-Imagining der Ära: traditionelle Kleidung wie der Hanbok und der ikonische Gat (breitrandiger Hut) treffen auf cineastische Action-Sequenzen und Magieeffekte, die an moderne Blockbuster erinnern.

Director Kang Dong Yeon betont, dass das narrative Herzstück des Spiels auf filmischen Inszenierungen liegen wird. Zwischen Cutscenes, Dialogen und dramatischen Kämpfen soll eine intensive Erzählung entstehen, die Woochis Legende in neuem Licht zeigt.

Hell, bunt, lebendig – trotz Dämonen

Obwohl der erste Trailer düstere Monster zeigt und an The Witcher erinnert, schlägt das Spiel visuell einen ganz anderen Ton an. Art Director Mok Youngmi stellte klar: Woochi wird nicht zu einer weiteren düsteren Dämonenjagd. Stattdessen soll eine farbenfrohe, warme Spielwelt entstehen – stilistisch einzigartig, inspiriert von klassischer koreanischer Ästhetik. Ein charmantes Detail: Im Trailer trägt sogar eine Elster einen kleinen Gelehrtenhut. Süßer geht’s kaum.

Woochi the Wayfarer befindet sich aktuell noch mitten in der Entwicklung. Ein konkretes Datum für die Veröffentlichung gibt es bisher nicht, aber das, was wir bisher sehen durften, macht definitiv Lust auf mehr. Wir halten euch auf dem Laufenden – Woochi könnte das nächste große Ding aus Korea werden.

Das Video-Interview:

Bildmaterial: Woochi the Wayfarer, Nexon, LoreVault