Ein Mord, fünf Gameplay-Ansätze: Danganronpa-Macher geht mutige Wege mit Shuten Order

Publisher DMM Games sowie die Entwickler Too Kyo Games und Neilo haben den finalen Trailer zu Shuten Order veröffentlicht. Der Titel erscheint weltweit am 5. September für Nintendo Switch über den eShop sowie für PCs via Steam.

Höchste Zeit also, noch einmal Revue passieren zu lassen, was euch mit dem neuen Spiel von Kazutaka Kodaka, dem Schöpfer der Danganronpa-Reihe, erwartet. Und wie ihr eure Finger an eine physische Version bekommt.

Im Westen erfolgt die Veröffentlichung nämlich nur digital. In Japan gibt es eine physische Switch-Version und eine Limited Edition, allerdings ohne englische Textoptionen. Die asiatische Switch-Version ist allerdings als „Multi-Language“ ausgewiesen und bietet englische Texte. Bei Play-Asia* könnt ihr sie bestellen.

„168 remaining until the end of the world…“ – mit diesem Satz beginnt die Geschichte, die Menschheit steht kurz vor ihrem Untergang. Inmitten von Verzweiflung und Chaos gründet sich die religiöse Organisation Shuten Order, die das Ende der Menschheit herbeisehnt und rasch zu einem eigenen Kleinstaat heranwächst. Doch beim großen Gründungsfestival wird der Anführer der Shuten Order ermordet.

Der Protagonist ist der göttlich wiedererweckte, ermordete Gründer von Shuten Order. Die Auferstehung ist jedoch unvollständig – die Erinnerungen fehlen und das neu geschenkte Leben währt nur vier Tage. Um zu überleben, muss „Gottes Prüfung“ bestanden werden: den eigenen Mörder identifizieren und zur Strecke bringen.

Da steht also Detektivarbeit vor euch. Fünf Minister der Shuten Order kommen als Verdächtige infrage, doch die Zeit reicht nicht, um alle zu untersuchen. Entscheidungen müssen getroffen, Opfer gebracht werden. Jede Route verändert Geschichte und Gameplay, und erst wenn alle fünf Wege gemeistert sind, öffnet sich das finale Kapitel und die Wahrheit wird enthüllt.

Shuten Order bietet dabei grundverschiedene Gameplay-Ansätze. Die Verfolgung im Ministerium für Sicherheit bietet Stealth-Action-Horror-Passagen, im Ministerium für Justiz wird hingegen ein klassisches Mystery-Abenteuer erzählt und euch erwarten Puzzles. Das Ministerium für Wissenschaft setzt auf eine Visual-Novel-Struktur mit mehreren Perspektiven und überraschend romantisch wird es im Ministerium für Bildung. Schließlich erwartet das Ministerium für Gesundheit mit tödlichen Escape-Room-Szenarien.

via Gematsu, Bildmaterial: Shuten Order, Spike Chunsoft, DMM Games, Too Kyo Games, Neilo