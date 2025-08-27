Die 12 sind komplett: Das sind die letzten Dating-Optionen in Story of Seasons: Grand Bazaar

Bereits in den letzten beiden Artikeln stellten wir euch den Kampfkünstler Arata, die Karrierefrau Freya, den Lehrer Jules, die Handwerkerin June, den reisenden Händler Lloyd, das Zimmermädchen Maple, der geheimnisvolle intellektuelle Samir, und die Bürgermeistertochter Sophie vor.

Für die vollen 12 Datingoptionen fehlen aber noch vier – diese hat Marvelous nun auch mit Charaktertrailern kurz vor dem Launch von Story of Seasons: Grand Bazaar bedacht. Zur heutigen Veröffentlichung machen wir die „12“ komplett!

Derek – der optimistische Kellner

Derek arbeitet als Kellner im Café Madeleine. Er ist der jüngere Bruder von Jules und kehrt aus dem ursprünglichen DS-Spiel zurück. Durch seinen Beruf, der ihn in soziale Situationen bringt, hat er einen natürlichen Charme entwickelt, der sich sowohl in seiner Persönlichkeit als auch in seinem Aussehen widerspiegelt und es ihm ermöglicht, mit fast jedem zu sprechen. Sein Optimismus, seine Ehrlichkeit und sein Charme machen es ihm leicht, mit fast jedem gut auszukommen.

Diana – die geschäftstüchtige Beamtin

Diana ist eine neue romantische Option in Story of Seasons: Grand Bazaar, die im ursprünglichen DS-Spiel nicht existierte. Sie ist eine fleißige Bazaar Review Board-Agentin, die fokussiert und bürokratisch ist – ganz Geschäft. Sie ist motiviert, den Basar aus persönlichen Gründen wiederzubeleben. Ihre geschäftsmäßige Art und ihr professioneller Fokus prägen ihren Charakter.

Gabriel – Der künstlerische Feinschmecker

Gabriel ist eine weitere Datingoption und kehrt aus dem ursprünglichen DS-Spiel zurück. Er ist ein Künstler und Feinschmecker mit einer sorglosen Persönlichkeit, der jederzeit bereit ist für die nächste Inspiration. Gabriel trägt freie und bunte Kleidung, die seinen künstlerischen Geist und Lebensstil widerspiegelt. Man sagt, dass er ein Liebhaber guten Essens ist.

Kagetsu – Die mystische Schreinpriesterin

Kagetsu ist eine mystische, zurückgezogen lebende Schreinpriesterin, die in den Bergen lebt und zu den dort wohnenden Geistern betet. Sie weiß wenig über die Außenwelt. Die Schreinpriesterin weiß wenig über die Schönheit der menschlichen Welt – sie ist ihren Pflichten im Gebet verpflichtet, wobei sie die Farben und Lichter der Außenwelt als berauschend empfindet, weshalb sie solche Dinge meidet.

Spielerinnen und Spieler des Spiels können mit diesen Charakteren Freundschaften schließen, sie heiraten und sogar eine Familie gründen. Diese Tiefe und Vielfalt bereichern das soziale und romantische Gameplay erheblich und bringen viele emotionale sowie spielerische Momente in der idyllischen Bergstadt Zephyr Town.

Story of Seasons: Grand Bazaar ist eine Lebenssimulations und ein Farming-Spiel von Marvelous, das am heutigen 27. August 2025 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC über Steam veröffentlicht wird. Auch Nintendo Switch 2 wird physisch bedient – nicht auf Game Key Card. Wie macht Marvelous das nur? Alle Editionen sind bei Amazon* vorbestellbar.

via game8, Bildmaterial: Story of Seasons: Grand Bazaar, Marvelous