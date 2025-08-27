Tales of Xillia Remastered ist für japanische Fans kein Grund zur Freude, im Gegenteil

Mittlerweile ist bekannt, dass Bandai Namcos „Tales of“-Remaster-Initiative mit Tales of Xillia schon bald in die nächste Runde geht. Ein Grund zur Freude, könnte man meinen. Japanische Fans der Marke scheinen aber vielmehr unzufrieden mit der jüngsten Ankündigung.
In den sozialen Medien mehren sich jedenfalls Beschwerden über Bandai Namcos Umgang mit der beliebten RPG-Marke. Viele der Beschwerden rühren von der Enttäuschung der Leute über den Mangel an größeren Ankündigungen in letzter Zeit. Und das, obwohl die Franchise ihr 30-jähriges Jubiläum feiert.
Auch die Art und Weise, wie mit der Ankündigung des neuen Remasters umgegangen wurde, zeigt man sich verärgert. Tales of Xilia Remastered erscheint am selben Tag wie Dragon Quest I & II Remake und dürfte damit vor allem in Japan mächtig im Schatten von Square Enix‘ ikonischer Marke stehen.
Einige Fans sind auch mit der Wahl des nächsten Remaster-Projekts unzufrieden. Titel wie Tales of Destiny 1 und 2, Rebirth und Legendia hätten eine Neuauflage deutlich dringender nötig, da sie in den letzten Jahren praktisch unspielbar geworden seien.
Obwohl die Meinungen auseinandergehen, scheint ein Großteil der Kritik in Japan auf die wachsenden Bedenken der Fans auf den Entscheidungen von Bandai Namco und des Marketings der Serie zu bauen. Ein Twitter-User schreibt: „Meine Kritik an Tales entspringt nicht dem Hass, sondern ist ein Schrei der Verzweiflung. Dieses wunderbare Franchise mit der langen Geschichte stirbt aus! Ich kann es nicht ertragen! Tales wird sterben! Hört auf die Fans! Macht Marketing, das sich wirklich lohnt – das ist es, wonach ich schreie.“
Seht Ihr das ähnlich kritisch? Mit dem Remaster von „Xillia“ gehen übrigens Änderungen aus „ethischen Gründen“ einher. Die Details lest ihr hier.
via Automaton Media, Bildmaterial: Tales of Xillia Remastered, Bandai Namco, DokiDoki Groove Works
10 Kommentare
Aber hieß es nicht, dass es auf den anderen Plattformen genauso läuft? Oder soll es wirklich nur bei der Switch Version sein? Wenns bei allen so läuft, würde es bei der Switch 2 Version ja wahrscheinlich auch so sein. Wenns nur die Switch Version ist das so natürlich wieder doof dann. Denke aber mal, dass dann eh irgendwann noch ein Upgrade kommen wird, sobald die dann das Dev Kit haben, falls es wirklich daran liegen sollte, was aber recht plausibel scheint.
edit:
Ah gerade nachgeguckt. Ist echt nur die Switch Version mal wieder. Ok dann verstehe ich schon, dass dich das nervt. Ich drücke dir dann die Daumen, dass da dann noch ein Upgrade kommt, sobald Nintendo ihre Dev kit Situation gefixt hat^^
Als nächstes bitte Beseria Remaster und danach Symphonia. Danach könnte man wieder Vesperia bringen und danach vielleicht mal Graces? Aber danach bitte Xillia.
Das hätte ich so auch verfassen können. Halte den Aufschrei seitens der Fans für überfällig. Wie BN grob seit 2022 mit der Reihe umgeht, zeugt von unglaublichem Desinteresse.
Mein Reden - und nicht zu vergessen: Tales of Innocence.
Man könnte schon sehr viel Druck aus dem Kessel nehmen, wenn man endlich ein ganz neues Tales ankündigen würde. Immerhin wird Arise im September bereits vier Jahre alt.
Man muss überhaupt keine Arbeit in Remaster stecken. Eine 1zu1 Umsetzung reicht, solange sie spielbar ist.
Dann bringt man sowas wie eine: „Tales of Classic Collection“ Vol.1 & 2 raus mir allen Classic Titeln drauf.
Für mich ist das Xillia 1 Remaster bloß ein weiterer Sargnagel für die PS3 diese langsam aber sicher entsorgen zu können, weil halt wieder 1 Spiel mehr der PS3 Ära nun in technisch besser existieren wird, was vorher auf PS3 gefangen war. Ein Grund - ein Spiel weniger, welches jemals sowas wie PS3-Abwärtskompabilität benötigen wird, ein Thema bei dem man bei Sony ja praktisch schon immer mit auf Kriegsfuß zu stehen scheint, auch einfach vermutlich deshalb, weil es für die Entwicler und Sony logischerweise auch schlichtweg rentabler ist, für Spiele Remaster und Remakes zu mache, damit lässt sich eben Geld mit verdienen, mit Abwärtskompabilität hat man bloß Kosten und verdient kein Cent dran.
Man investiert also lieber in Modernität und Weiterentwicklung, statt die Vergangenheit ewig und 3 Tage immer hinterherschleifen zu wollen, Das kann jeder für sich selbst nun bestimmen, ob dieser Ansatz gut oder schlecht ist. Ich jedenfalls tendiere mehr hin zu, das ist gut so, auch wenn mich unterm Strich das mehr Geld kostet, aber ich investiere gerne in gut gemachte Remaster udn Remakes, die ihr Geld Wert sind, wenn die Spielerfahrung dich ich dadurch zurückerhalten, um ein Vielfaches besser ist, als die Originale.
Und weil durch solch Projekte mitunter auch die Möglichkeit eben besteht, dass Spiele die im original nicht erschienen sind, durch Remaster und Remakes eben nach Europa finden, daher empfinde ich das immer als eine gute Sache.
Bestes Beispiel actuell was ich zocke.. Romancing Saga 2..das original hab ich nie gezockt, durch das Remake kann ich es jetzt schon und das in technisch deutlich besser, als das Original, optisch hat hier Square Enix echt was großartiges rausgeholt aus dem Original und ich hoffe, dass nen Romancing Saga 3 Remake folgen wird später mit gleich guter Qualität, wenn nicht gar besser, als bei RS2 Revenge of the Seven.
Enttäuscht bin ich allerdings definitiv von Bandai Namco, dass man sich erstmal für Xillia entschieden hat, dass das Abyss Remaster zu bringen, was so viel wichtiger und bedeutsamer gewesen wäre.
Xillia hätte man sich für nach Abyss immer noch aufsparen können, um es dann später danach so wie es richtig udn fair gewesen wäre, als Twin Pack Remaster mit Teil 2 zusammen zu vermarkten, da auch schließlich Teil 2 wie 1 genauso immer noch auf der PS3 gefangen ist und das gleiche Schicksal teilt..weil man ja erst danach mit Zestiria/Berseria zur PS4 überging und die 2 Titel sidn definitiv noch zu frisch, um daraus Remaster zu verwursten...
Dafür bieten sich bessere ältere Tales-Spiele an, die es verdiene endlich Remakes zu kriegen, aber die Bandai namco völlig bewusst zu ignorieren scheint, weil man weiß, die Titel kann man eben nicht einfach so billig remastern im Vergleich zu den jüngeren Titeln, da die älteren Tales Spiele der PS1 und PS2-Ära definitiv komplette Remakes bedürfen...
Wie auch immer, wie es qualitativ richtig, udn gleichzeitig nostalgisch geht, zeigt ja Square Enix mit seinen 2DHD-Remakes der alten Dragon Quest-Spiele... gleiches könnte hier in gähnlichem Stil notfalsl auch Bandai Namco mit den älteren Tales-Spielen Phantasia, Destiny und Destiny 2 (Eternia) tun, es muss ja nicht unbedingt High End Remake werden die super teuer zu produzieren sind, diese Titel gut lokalisiert und technisch modern als 2DHD-Remakes rauszubrignen würde auch schon mehr als genug reichen und hätte durchaus auch sein eigenen Charme, wenn BN das tun täte.
Die einzig wirklich großen Punkte, die auß0er die veraltere Graphik überarbeitet gehören bei den älteren Tales, ist bloß das Kampfsystem.. da 2D Sidescrolling-Kämpfe beim besten Willen einfach nicht mehr zeitgemäß sind heutzutage. Man kann sich auch auch eifnach von seinen eigenen Spielen inspirieeren lassen und gucken, welches der kampfsystem der moderneren Tales-Sopiele sich für die älteren Teile optimal eignet, um schlichtweg 1:1 kompiert zu werden, das hilft ja dann auch schon mal nen Schritt weiter die Remakes schneller umzusetzen, wenn man nicht komplett alles von 0 anfangen muss, sodnern es gewisse Dinge gibt, die man schlichtweg aus der Vergangenheit übernehmen kann, was technisch trotzdem schon besser ist, als was die älteren Originale damals boten.