Tales of Xillia Remastered ist für japanische Fans kein Grund zur Freude, im Gegenteil

Mittlerweile ist bekannt, dass Bandai Namcos „Tales of“-Remaster-Initiative mit Tales of Xillia schon bald in die nächste Runde geht. Ein Grund zur Freude, könnte man meinen. Japanische Fans der Marke scheinen aber vielmehr unzufrieden mit der jüngsten Ankündigung.

In den sozialen Medien mehren sich jedenfalls Beschwerden über Bandai Namcos Umgang mit der beliebten RPG-Marke. Viele der Beschwerden rühren von der Enttäuschung der Leute über den Mangel an größeren Ankündigungen in letzter Zeit. Und das, obwohl die Franchise ihr 30-jähriges Jubiläum feiert.

Auch die Art und Weise, wie mit der Ankündigung des neuen Remasters umgegangen wurde, zeigt man sich verärgert. Tales of Xilia Remastered erscheint am selben Tag wie Dragon Quest I & II Remake und dürfte damit vor allem in Japan mächtig im Schatten von Square Enix‘ ikonischer Marke stehen.

Einige Fans sind auch mit der Wahl des nächsten Remaster-Projekts unzufrieden. Titel wie Tales of Destiny 1 und 2, Rebirth und Legendia hätten eine Neuauflage deutlich dringender nötig, da sie in den letzten Jahren praktisch unspielbar geworden seien.

Obwohl die Meinungen auseinandergehen, scheint ein Großteil der Kritik in Japan auf die wachsenden Bedenken der Fans auf den Entscheidungen von Bandai Namco und des Marketings der Serie zu bauen. Ein Twitter-User schreibt: „Meine Kritik an Tales entspringt nicht dem Hass, sondern ist ein Schrei der Verzweiflung. Dieses wunderbare Franchise mit der langen Geschichte stirbt aus! Ich kann es nicht ertragen! Tales wird sterben! Hört auf die Fans! Macht Marketing, das sich wirklich lohnt – das ist es, wonach ich schreie.“

Seht Ihr das ähnlich kritisch? Mit dem Remaster von „Xillia“ gehen übrigens Änderungen aus „ethischen Gründen“ einher. Die Details lest ihr hier.

