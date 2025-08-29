Hier ist der erste Trailer zum neuen „Harvest Moon“-Abenteuer für Konsolen und PCs

Harvest Moon: The Winds of Anthos ist inzwischen schon ein paar Winde her, aber mit dem „Cozy Bundle“ aus Harvest Moon: Das verlorene Tal & Dorf des Himmelsbaumes gab es erst kürzlich die nächste Veröffentlichung zur Serie.

Umso überraschender, dass Natsume schon wieder nachlegt. Bei der Gamescom teilte man den konkreten Termin zum kürzlich angekündigten Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition mit. Der „Special Edition“-Zusatz weist nicht auf eine besondere Handelsversion hin, sondern ist das Alleinstellungsmerkmal der neuen PC- und Konsolenversion des Spiels.

„Home Sweet Home“ erschien nämlich eigentlich vor etwa einem Jahr als Premium-App (also zum Festpreis) für Mobilgeräte. Jetzt erscheint das Spiel am 30. Oktober für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X und Steam. Eine physische Version soll es für Switch und PS5 geben.

Die neue Special Edition für Konsolen und PCs bringt natürlich eine Reihe neuer Inhalte mit sich, darunter zusätzliche Zwischensequenzen, neue Heiratskandidaten und technische Neuerungen, die das Leben auf dem Land erleichtern sollen. In Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition kehren Serienfans zurück in das Heimatdorf Alba, das durch Landflucht und Überalterung in die Jahre gekommen ist. Wie immer: Ihr belebt das Dörfchen wieder.

Aus den ersten bewegten Szenen hat Natsume (fast schon traditionell) lange ein Geheimnis gemacht. Nach der Ankündigung im Juni hat es gut zwei Monate bis zum ersten Trailer gedauert, den ihr euch nun nachfolgend ansehen könnt!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Harvest Moon: Home Sweet Home, Natsume, Appci