Clair Obscur: Expedition 33 ist „nicht das Ende“ der Marke, versichert Creative Director

Mit Clair Obscur: Expedition 33 gelang Sandfall Interactive ein waschechtes Bilderbuch-Debüt. Von Fans wie Medien gleichermaßen gelobt, stehen sogar die Chancen auf manch „Game of the Year“-Auszeichnung nicht schlecht. Nur logisch, dass sich manch ein Fan bereits Nachschub aus der Welt des Spiels wünscht. Und den sollt Ihr bekommen.
Wie Director Guillaume Broche nämlich nun bestätigte, sei „Expedition 33“ noch „nicht das Ende“ der Marke. Im Gespräch mit YouTuber MrMattyPlays plauderte Broche aus dem Nähkästchen. Dabei ging es auch um die Zukunftspläne des Studios.
„Clair Obscur ist der Name der Reihe“, so Broche. „Expedition 33 ist eine der Geschichten, die wir in dieser Reihe erzählen wollen. Wie sie genau aussehen und wie das Konzept aussehen wird, lässt sich noch nicht verraten, aber sicher ist, dass dies nicht das Ende der Clair-Obscur-Reihe ist.“
Es wird also zweifellos weitergehen! Ein neues Clair Obscur muss allerdings keine direkte Fortsetzung bedeuten. Broche erklärt im Interview nämlich ebenso, es vorzuziehen, frühere Arbeiten zu vergessen, wenn er „Fortsetzungen schreibt“. Ohne ins Detail zu gehen: Habt Ihr „Expedition 33“ weit genug gespielt, wisst Ihr um das erzählerische Potenzial der Welt.
Fest steht: Wenn es an das nächste Projekt geht, dürfen wir mit einem identischen Team dahinter rechnen. Wie Broche erst kürzlich erklärte, plane man nämlich nicht, das Team zu vergrößern.
via Eurogamer, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive
Leibt nur zu hoffen, dass sie auch dem Genre treu bleiben. Ich hätte keine Lust auf ein Action- oder Point and Klick Spiel, nur weil sie sich vielleicht noch anderweitig ausprobieren wollen. Das ansich ist ja legitim, aber E33 war auch auf Grund seines Gameplays so erfolgreich. Aber ich denke, das wissen die auch und werden diese sichere Bank hoffentlich nicht so bald verlassen.
Seine weiteren Ausführungen dazu sind noch interessanter. Er beschreibt es sinngemäß so, dass er eine innere Stimme habe, die ihn dazu bringen will, Sachen wie Leveldesigns wieder zu streichen, die sich zu ähnlich zu Expedition 33 anfühlen. Diese innere Stimme möchte er jedoch eher zum Schweigen bringen, weil er glaubt, dass das was Expedition 33 so erfolgreich machte, die Tatsache war, dass sie völlig unvoreingenommen an dieses Spiel herangegangen sind und weil sie alles in das Spiel gepackt haben, was sie über Gaming lieben. Dies auszuschließen, nur weil es schonmal verwendet wurde, wolle man natürlich vermeiden. Diesen Zustand der völligen kreativen Freiheit versuchen sie sich zu bewahren oder zurückzuholen.
Er bestätigte außerdem auch, dass sie auf diese Konzepte von "We lost" nicht mehr zurückgreifen und sie es als Teil des Entwicklungsprozesses von Expedition 33 sehen. Was ich schade finde, denn ich mochte das Artdesign. Aber wenigstens weiß ichs jetzt schon. Dann brauch ich nicht mehr drauf an.
Generell kann ich nur empfehlen sich das Interview ganz anzuschauen, da sehr viel über die Zukunft gesprochen wird.
Aber ein direktes Sequel sehe ich da auf jeden Fall nicht kommen. Alles was er sagt und wie er es sagt, passt nicht zu der Herangehensweise an ein direktes Sequel. Ich denke also, es wird in Richtung Anthology Serie gehen, wie FF einmal war.