Clair Obscur: Expedition 33 ist „nicht das Ende“ der Marke, versichert Creative Director

Mit Clair Obscur: Expedition 33 gelang Sandfall Interactive ein waschechtes Bilderbuch-Debüt. Von Fans wie Medien gleichermaßen gelobt, stehen sogar die Chancen auf manch „Game of the Year“-Auszeichnung nicht schlecht. Nur logisch, dass sich manch ein Fan bereits Nachschub aus der Welt des Spiels wünscht. Und den sollt Ihr bekommen.

Wie Director Guillaume Broche nämlich nun bestätigte, sei „Expedition 33“ noch „nicht das Ende“ der Marke. Im Gespräch mit YouTuber MrMattyPlays plauderte Broche aus dem Nähkästchen. Dabei ging es auch um die Zukunftspläne des Studios.

„Clair Obscur ist der Name der Reihe“, so Broche. „Expedition 33 ist eine der Geschichten, die wir in dieser Reihe erzählen wollen. Wie sie genau aussehen und wie das Konzept aussehen wird, lässt sich noch nicht verraten, aber sicher ist, dass dies nicht das Ende der Clair-Obscur-Reihe ist.“

Es wird also zweifellos weitergehen! Ein neues Clair Obscur muss allerdings keine direkte Fortsetzung bedeuten. Broche erklärt im Interview nämlich ebenso, es vorzuziehen, frühere Arbeiten zu vergessen, wenn er „Fortsetzungen schreibt“. Ohne ins Detail zu gehen: Habt Ihr „Expedition 33“ weit genug gespielt, wisst Ihr um das erzählerische Potenzial der Welt.

Fest steht: Wenn es an das nächste Projekt geht, dürfen wir mit einem identischen Team dahinter rechnen. Wie Broche erst kürzlich erklärte, plane man nämlich nicht, das Team zu vergrößern.

via Eurogamer, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive