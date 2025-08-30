Reviews fehlen, Performance problematisch: Das ambitionierte Lost Soul Aside startet holprig

Gestern ist Lost Soul Aside endlich erschienen. Die Entwicklung begann ursprünglich 2014 als Solo-Projekt von Yang Bing, der seine Vision mit einer Mischung aus Einflüssen von Final Fantasy XV, Bayonetta und Devil May Cry umsetzt.

Im Laufe der Zeit wuchs ein kleines Team heran, schließlich auch mit der Unterstützung des PlayStation China Hero Project. Die langwierige Entwicklung führte zu Verzögerungen, unter anderem wurde die Veröffentlichung mehrfach verschoben. Jetzt ist Lost Soul Aside da – aber es gibt kaum Reviews.

Bei Metacritic reichen die zwei vorliegenden Reviews nicht einmal, um einen Durchschnitt zu ermitteln. Wir wurden trotz frühzeitiger Anfrage noch nicht bemustert und so geht es offensichtlich vielen Medien. Das wird im Allgemeinen als schlechtes Zeichen gewertet, ist aber nicht mehr zwingend eines, wie wir seit Black Myth: Wukong wissen. Schauen wir also genauer drauf.

Dafür eignet sich wie so oft besonders die Steam-Version, vor allem dank der User-Reviews und dank der Daten von SteamDB. KäuferInnen der PC-Version klagen über massive Performance-Probleme, der große und dringend empfohlene Day-One-Patch brachte nur wenig Abhilfe. Ultizero Games hat die Probleme bei Twitter bereits adressiert.

Trotzdem reicht es derzeit nur für eine „ausgeglichene“ Wertung bei Steam nach über 600 Rezensionen. Hauptkritikpunkte sind Kamera-Ruckler, plötzliche Einbrüche der Bildrate und grafische Fehler. Zwar wird das Kampfsystem und die optische Präsentation vielfach gelobt, doch gerade auf dem PC wirkt die technische Umsetzung unausgereift.

Eines der wenigen Reviews, nämlich das der Kollegen von Eurogamer, kritisiert aber nicht nur die Technik. Die schwachen Figuren in einer generischen Welt voller Klischees konnten auch nicht beeindrucken. Die Story wird als der schwächste Teil des Spiels beschrieben. Immerhin wird das „solide Kampfsystem“ als das „einzig wirklich Positive“ gelobt.

Die Erwartungshaltung an Lost Soul Aside war groß. Zumindest der Start verläuft holprig, um es wohlwollend zu sagen. Immerhin könnt ihr euch vom spielerischen Teil selbst überzeugen, denn Ultizero Games und Sony haben zum Launch eine Demo zu Lost Soul Aside veröffentlicht. Was sagt ihr?

