Das düstere Entropy ist inspiriert von klassischen JRPGs und setzt auf eine Retro-3D-Ästhetik

Nach dem Erfolg ihres düsteren Open-World-RPGs Dread Delusion („sehr positiv“ bei Steam) hat das britische Studio Lovely Hellplace heute zusammen mit Indie-Publisher DreadXP sein nächstes Projekt vorgestellt.

Mit Entropy wagen sich die Briten an ein postapokalyptisches Taktik-RPG, das sich stark an klassischen JRPGs orientieren soll. Welche Inspitrationen das konkret sind, bleiben Ankündigung und der erste Trailer noch schuldig.

Aber die Retro-3D-Ästhetik ist schon mal unübersehbar, auf die Entropy setzt. Ihr findet euch in einer Welt wieder, die im Sterben liegt und von verstörenden Kreaturen bevölkert wird. Denen setzt ihr eine Gruppe aus bis zu sechs Söldnern entgegen, die sich den Kreaturen in rundenbasierten Kämpfen stellt.

Die Handlung beginnt in der Stadt Draenog, wo die Aufführung eurer Theatergruppe abrupt endet, als Dämonen die Stadttore angreifen. Mit einem hölzernen Requisitenschwert in der Hand gilt es zunächst, gemeinsam mit den übrigen Schauspielern ums nackte Überleben zu kämpfen.

Entropy soll 2026 für PC via Steam erscheinen. Besucherinnen und Besucher der PAX West 2025 in Seattle haben vom 29. August bis zum 1. September die Möglichkeit, am Stand von DreadXP die erste spielbare Demo auszuprobieren. Die Steam-Seite ist bereits eröffnet und bietet weitere Details.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Entropy, DreadXP, Lovely Hellplace