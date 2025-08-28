„Wie die sinkende Titanic“ – Die Gacha-Games-Industrie in Japan steht vor Problemen

Square Enix kämpft seit längerem um Marktanteile im japanischen Mobile-Gaming-Markt. Erst kürzlich gab man bekannt, dass zwei der seit etwa jeweils ein Jahrzehnt laufenden Mobile-Gacha-Games in Japan einstellen werden – Final Fantasy: Brave Exvius und Dragon Quest of the Stars.
Der Gacha-Gaming-Markt ist umkämpft und befindet sich in den letzten Jahren in einem starken Wandel – viele japanische Entwickler sehen inzwischen kaum noch eine langfristige Perspektive in der Arbeit an derartigen Spielen. Das führt zwangsläufig zu weiteren Problemen.
Denn Entwickler, die ausschließlich Erfahrung mit japanischen Mobile-Games gesammelt haben, haben Schwierigkeiten, in andere Bereiche wie die Konsolenentwicklung zu wechseln. Das thematisiert aktuell Automaton Media.
Anlässlich der jüngsten Square-Enix-Ankündigungen schrieb beispielsweise der Mobile-Game-Entwickler Suemaru auf Twitter: „Als jemand, der in der Branche aktiv ist, habe ich erneut das Gefühl, dass Gacha-Spiele wie die Titanic werden. In dieser Industrie zu bleiben, bedeutet, sich an einen der wenigen Plätze auf einem sinkenden Schiff zu klammern. Ich glaube nicht, dass alles untergeht, aber die Zahl der Sitze, die über Wasser bleiben, wird immer kleiner.“
Gacha-Games: Vom eigenen Erfolg überholt?
Japans Mobile-Game-Szene hat vor fast 14 Jahren für Goldgräberstimmung in der Branche gesorgt – unter anderem mit Puzzle & Dragons, das als erstes Gacha-Game der Welt einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar erzielen konnte.
Doch auch GungHo, das Entwicklerstudio von Puzzle & Dragons, steckt inzwischen in Schwierigkeiten, da man keine weiteren erfolgreichen Spiele hervorbringen konnten. Investoren reden inzwischen von einem One-Hit-Wonder und möchten den Präsidenten absetzen.
Ein weiteres Problem: Durch die starke Konkurrenz aus China und Korea, die unter anderem durch hochqualitative und aufwändige 3D-Spiele wie Genshin Impact, Wuthering Waves und Infinity Nikki glänzt, steigen die Anforderungen der Fans und die Entwicklungskosten schnellen in die Höhe. Jüngste japanische Großprojekte mit hohem Budget, wie Tribe Nine von Aniplex, sind dagegen bereits wenige Monate nach dem Start wieder eingestellt worden.
Eine schwierige Situation
Alwei, Vertreter von Indie-Us Games, ergänzt: „Es ist schon jetzt schwer, von diesem sinkenden Schiff herunterzukommen, und gleichzeitig befindet sich die Mobile-Gaming-Branche klar im Niedergang. Der Übergang von japanischen Mobile-Games zur Konsolenentwicklung ist sehr schwierig, auch wenn es in die andere Richtung einfach ist. Personen, die ihre gesamte Karriere mit Mobile-Games verbracht haben, stehen vor einer extrem heiklen Situation.“
Besonders betroffen scheinen japanische Entwickler in der Rolle der Mobile-Game-„Planner“, vergleichbar mit Game Designern. Diese haben über die Jahre hinweg Fähigkeiten erworben, die sich nicht leicht auf Konsolenspiele oder andere Bereiche übertragen lassen. Sie können – im Gegensatz zu Künstlern oder Programmierern – nicht so einfach den Job wechseln.
Spielkonzepte passen nicht mehr in Zeit
Da japanische Unternehmen traditionell streng zwischen Neueinsteigern (frisch graduierte junge Leute, die als Investition von Grund auf ausgebildet werden) und Mid-Career-Hires (die Erfahrung mitbringen) unterscheiden, landen Mobile-Game-Veteranen, die in die Konsolenentwicklung wechseln möchten, bei einer neuen Firma in einer sehr ungünstigen Position. Durch den rückläufigen japanischen Mobile-Markt ist abzusehen, dass in Zukunft mehr Personen aus diesem Gamingzweig vor dem gleichen Problem stehen werden.
Laut einer Erhebung der Japan Online Game Association (Quelle: ASCII Japan) war der japanische Markt für Online-Spiele 2024 etwa 1,105 Billionen Yen (ca. 7,48 Mrd. USD) wert – ein Rückgang gegenüber 10,89 Mrd. USD im Jahr 2023. Gleichzeitig stiegen die durchschnittlichen Entwicklungskosten für Mobile Games 2024 auf etwa 3,33 Mio. USD pro Titel – fast fünfmal so hoch wie noch vor zehn Jahren.
Ob der japanischen Gacha-Game-Industrie ein Comeback gelingt, wird wohl auch wesentlich daran liegen, ob man auch in Zukunft eher simple Spiele mit süchtig machendem Gameplay wie beispielsweise Umamusume: Pretty Derby, Monster Strike, The Battle Cats oder Hatsune Miku: Colorful Stage erfinden kann. Die Marktsättigung und die starke Konkurrenz aus China und Korea machen es nicht einfacher.
via Automaton Media, Pocketgamer, Bildmaterial: Umamusume: Pretty Derby, Cygames
Hier gehe ich in die Gegenargumentation, da ich auch die Vorteile von dem Geschäftsmodell sehe. Das Gacha-Modell bleibt und wird sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sogar weiter ausbreiten - wenn die ersten Konsolen 700€ kosten und nach 3 Jahren durch ein neues Modell abgelöst werden und auch Konsolenspiele inzwischen 70-80€ kosten, wird Gaming irgendwann zum Luxusgut. Dazu finde ich das Gacha-Modell bei den meisten Spielen, die ich spiele, überwiegend transparent und fair gestaltet - die Dropraten sind offengelegt und es gibt Pity-Systeme. Es gibt natürlich auch mehrere schwarze Schafe, aber wenn man sich die herauspickt kann man auch sagen, Konsolenspiele mit Onlinemodus und DLCs sind alle Mist, weil EA FC Ultimate Team die reinste Abzocke ist.
Das Gacha-Modell hat einige Vorteile. Der wichtigste: Es erlaubt einem Spiel, organisch zu wachsen. Das heißt, ein Entwickler und Publisher kann mit "nur" einer bis zwei Millionen Euro Anschubfinanzierung starten und dann je nach finanziellem Erfolg und Spielerbasis das Spiel anpassen und weiterentwickeln. Den Luxus haben viele traditionelle Titel nicht, da heißt es entweder verkauft sich das Spiel ab Tag 1 wie erwartet oder über 100 Leute sind plötzlich arbeitslos. Hier wäre die nächste Option das Early Access Modell oder Kickstarter, das aber auch einiges an Kritik einstecken musste, weil es hier deutlich mehr schwarze Schafe gibt, die einfach nur billig Cash abgreifen.
Für den Spieler hat es auch Vorteile: Er (oder sie) kann sich die Plattform und deren Kosten meistens aussuchen. Fast jeder hat ein Handy, die meisten auch noch einen PC in irgendeiner Form, manche zusätzlich eine Konsole. Auf dem Handy und PC gibt es kein Onlineabo, das plötzlich von 40 auf 70€ im Jahr angehoben wird - für regelmäßige Onlinespieler immerhin 490€ an versteckten Kosten in 7 Jahren (typische Konsolenlebenszeit). Dazu benötigen Gachagames keine Rückgabepolicy, da sie die Testspiel / Demophase fest ins Gameplay eingebaut haben. Den Luxus hat man auf Konsolen gar nicht und auf dem PC bei Steam maximal 2 Stunden. Wenn man nach ein paar Stunden Spielen eines Gacha-Games merkt, dass das Spiel doch nix für einen ist, hat man nicht mal eben 70€ in den Stand gesetzt.
Ich gehe jetzt mal davon aus das du Hauptsächlich von den aktuellen großen Gachas redest der Marke Hoyoverse oder Wuwa.
Aber genau das sind eben nicht die Gachas von denen hier im Artikel gesprochen werden. Man merkt einen enormen Qualitätsunterschied zwischen den Chinesisch-/Koreanischen Gachas und eben den Japanischem. Alles von z.b Hoyoverse macht teilweise schon AAA Produktionen konkurrenz während die Japanischen wirklich die schnellen Cadhgrabs sind. Besonders die von den großen Entwicklern die die schnelle Mark abgreifen wollen *Hust* Square Enix. Oder wie viele Tales of Gachas sind mittlerweile wieder eingestellt wurden? Ich hab ehrlich gesagt irgendwann aufgehört zu zählen.
Mit 1 oder 2 Millionen erreichst du in der heutigen Zeit allerdings keine Spieler. Genshin Impact hat den westlichen Gacha Hype ja maßgeblich in Schwung gebracht und das hatte ein Entwicklungs und Wetbebudget von 100 Mio. Da bewegen wir uns im AAA Spielebereich.
Und gerade Genshin ist ja mittlerweile der Industrie Standart geworden. Jedes neue Gacha muss sich daran erstmal messen und es mindestens genauso gut machen. Dieses Budget können momentan nur die wenigsten aufbringen und gerade nicht die Japanischen Entwickler.
Von dem Online Abo sind aber zumindest auf der PS5 sämtliche free2play Titel ausgenommen worunter ja auch alle Gachas zählen. Aber auch Fortnite oder CoD Warzone benötigen kein PS+ zum spielen.
Ich halt die Aussage immer für sehr schwierig muss ich gestehen. Auf der einen Seite hast du natürlich durchaus recht das Kinder und Jugendliche nichts mit Glücksspiel zu tun haben sollten aber auf der andeten Seite sind es eben nicht die Kinder die solche Games finanzieren....woher sollten diese auch die Kohle haben?
Das finde ich halt auch ne recht blauäugige Aussage. Gerade Gacha Spiele sind Liveservice Titel die halt für gewöhnlich regelmäßig mit Content versorgt werden. Woher soll der Content bitte kommen? Ein Spiel was regelmäßig mit Content beliefert wird muss für regelmäßiges Einkommen sorgen damit Entwickler regelmäßig für ihre Arbeit bezahlt werden. Solche spiele werden ja nicht entwickelt, verkauft und dann nie wieder angerührt.
Und ich bin auch der Meinung das ein Singleplayer Spiel was nachträglich neue Inhalte in Form von Story DLCs oder sonst etwas geboten bekommt auch nachträglich monetarisiert gehört. Du zahlst Geld für das Produkt und wenn später neuer Inhalt kommt der nicht absichtluch aus dem fertigen Spiem entfernt sondern neu erstellt wurde darf ruhig nochmal Geld kosten (Sprichwort Elden Ring DLC, Lies of P)
Ich will auch gar nicht mehr groß in die Diskussion gehen, da du größtenteils Recht hast. Bei Umamusume habe ich ganz hart gemerkt, wie heftig sich klassische japanische Gacha von modernen Gacha unterscheiden. War richtig übel, als ich nach 15 Spielstunden mit Anlauf gegen die Paywall gelaufen bin und abtropfen gelassen wurde. Auf Social Media gibt es genug Posts, die nach dem B-Rank aufgegeben haben, weil der Grind zu krass wurde. Verständlich, dass viele auf so was gar keine Lust mehr haben.
Zu Hoyoverse: Gensin Impact hat inzwischen ein Gesamtbudget von weit über einer Milliarde USD inkl. Werbung und Umsatz von geschätzt über 5 Milliarden USD ohne Merchandise und Werbedeals einzubeziehen. Genaue Zahlen gibt es kaum, Hoyoverse hält sich da bedeckt. Aus den Geschäftszahlen kann man entnehmen, dass MiHoYo eine Gewinnmarge von knapp 50% hat.
Trotzdem bedeutet das nicht, dass auch kleinere Titel mit deutlich weniger Budget keinen Erfolg haben können, nur die Konkurrenz ist hart geworden. Ohne massives Marketing geht man im App Store und Play Store einfach unter heutzutage.
Solange es Smartphones gibt wird es auch einen Gacha Markt geben. China und Korea ist aktuell wahrscheinlich einfach interessanter. Und Nintendo als mobile Alternative wahrscheinlich auch.
Müssen se sich halt mehr Mühe geben. Die fetten Jahre wo man den Markt weitestgehend allein dominieren konnten sind halt erstmal vorüber.
Vorab: Ich unterstütze dieses Modell nicht. Ich habe noch nie ein Gacha-Spiel / Free-To-Play Spiel gezockt, werde das auch nie tun und lehne sie grundsätzlich ab. Es ist ein fadenscheiniges Versprechen: Wäre ein Spiel wirklich Free-to-Play, wäre es ein 100%iges Minusgeschäft. Es lebt davon, das Leute Geld für Vorteile (z.B. um Zeit zu sparen) oder für optische Anpassungen ausgeben. Das ist ja gerade die krux an Gacha-Spielen: Gebe ich kein Geld aus für Lootboxen oder kosmetische Aspekte, wird kein Geld verdient und das Spiel abgesägt. Beide Dinge empfinde ich allerdings als völlig wertlos, also wozu sollte ich dafür Geld ausgeben?
Wenn ich ein Spiel kaufe, dann eines mit festgelegtem Inhalt und Umfang. Mir gefällt die Story, das Gameplay, der Artstyle, die Musik etc. - dafür gebe ich mein Geld aus. Ein festgelegter Betrag, keine Mikrotransaktionen. Und irgendwann ist das Spiel zu Ende, es hat im Idealfall Spaß gemacht und ich wende mich dem nächsten zu. Ich brauche keinen regelmäßigen Content. Ich will ein gut gemachtes Spiel, denn das habe ich ein Leben lang in meiner Sammlung.
Da stimme ich dir ganz zu. Ob der DLC dann seinen vollen Preis wert ist (was eher selten ist) oder doch lieber im Sale oder sogar gar nicht gekauft werden sollte muss natürlich jeder selbst entscheiden. Aber auch hier habe ich ein abgestecktes Produkt mit einem vorgebenen Umfang und Preis. Das würde ich jetzt keineswegs mit regelmäßigen Content-Updates wie bei einem Gacha-Game oder MMO vergleichen.
Taschengeld, Nebenjobs - im schlimmsten Fall klauen sie das Passwort oder die Kreditkarte eines Elternteils, um Mikrotransaktionen zu finanzieren (Letzteres geschehen bei einem befreundeten Kollegen meines vorherigen Arbeitgebers). Ohne es zu merken, entwickeln gerade Kinder mit der Zeit durch solche In-Game-Shops & Co. zwanghafte Verhalten, die sie zu solchen Taten bewegen. Und alle Quellen haben eines gemeinsam: Kinder und Jugendliche geben Geld aus, um gerade die süchtigmachenden Systeme der Gacha-Games zu bedienen, von denen letztendlich die Entwickler leben. Gerade die unzähligen kleinen Beträge machen es jungen Menschen (und teilweise auch Erwachsenen) schwer, die ausgegebenen Summen und den Schaden wahrzunehmen. Das Geld ist für immer Futsch und im schlimmsten Fall befinden sich Kinder und Erwachsene ungewollt in einer Belohnungsspirale wieder, aus der sie sich womöglich nicht mehr eigenständig befreien können. Und eine solche Sucht, ganz gleich welcher Ausprägung, ist nicht zu unterschätzen.
MMOs und deren monatliche Gebühren würde ich ebenfalls dazu zählen, da man hier sowohl für das Basis-Spiel einen Festbetrag als auch für die Nutzung und Content-Updates monatlich etwas bezahlt. Die Gefahr einer Sucht ist schon häufiger in medialen Fällen aufgegriffen worden und gerade bei einem MMO werden auch soziale Bindungen geknüpft, die wohl kaum ein Spieler leichtfertig aufgibt. Selbiges ist mir auch widerfahren. Ich habe selbst ein MMO 1 Jahr lang gespielt, bevor ich schließlich aufgehört habe. Obwohl ich im Spiel mangels einer funktionierenden Party für schwierige Raids nicht den Content spielen konnte, den ich wollte, habe ich das Abo fortgeführt. In der Hoffnung, das es irgendwann doch klappt und weil ich mich mit den Leuten gut verstanden habe - also nicht des eigentlichen Spiels wegen. Als mir das und die mangelnde Nachhaltigkeit der Ausgaben bewusst wurde (ohne Geld kein Zugriff aufs Spiel), habe ich den Stecker gezogen. Das ist nur ein Beispiel und sicherlich gibt es andere Leute, die ein MMO vielleicht nur wegen der sozialen Kontakte zocken. Alles völlig legitim, macht aber eine Einschätzung umso schwieriger.
Bei klassischen Spielkäufen ist mir ehrlich gesagt kein Fall bekannt, bei dem so etwas vorkommen könnte. Im schlimmsten Fall gibt man Geld aus und das Spiel gefällt einem nicht. Dann verkauft man es einfach und gibt das erhaltene Geld entweder für ein anderes Spiel oder etwas völlig anderes aus. Man behält leicht die Kontrolle und den Überblick.