„Wie die sinkende Titanic“ – Die Gacha-Games-Industrie in Japan steht vor Problemen

Square Enix kämpft seit längerem um Marktanteile im japanischen Mobile-Gaming-Markt. Erst kürzlich gab man bekannt, dass zwei der seit etwa jeweils ein Jahrzehnt laufenden Mobile-Gacha-Games in Japan einstellen werden – Final Fantasy: Brave Exvius und Dragon Quest of the Stars.

Der Gacha-Gaming-Markt ist umkämpft und befindet sich in den letzten Jahren in einem starken Wandel – viele japanische Entwickler sehen inzwischen kaum noch eine langfristige Perspektive in der Arbeit an derartigen Spielen. Das führt zwangsläufig zu weiteren Problemen.

Denn Entwickler, die ausschließlich Erfahrung mit japanischen Mobile-Games gesammelt haben, haben Schwierigkeiten, in andere Bereiche wie die Konsolenentwicklung zu wechseln. Das thematisiert aktuell Automaton Media.

Anlässlich der jüngsten Square-Enix-Ankündigungen schrieb beispielsweise der Mobile-Game-Entwickler Suemaru auf Twitter: „Als jemand, der in der Branche aktiv ist, habe ich erneut das Gefühl, dass Gacha-Spiele wie die Titanic werden. In dieser Industrie zu bleiben, bedeutet, sich an einen der wenigen Plätze auf einem sinkenden Schiff zu klammern. Ich glaube nicht, dass alles untergeht, aber die Zahl der Sitze, die über Wasser bleiben, wird immer kleiner.“

Gacha-Games: Vom eigenen Erfolg überholt?

Japans Mobile-Game-Szene hat vor fast 14 Jahren für Goldgräberstimmung in der Branche gesorgt – unter anderem mit Puzzle & Dragons, das als erstes Gacha-Game der Welt einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar erzielen konnte.

Doch auch GungHo, das Entwicklerstudio von Puzzle & Dragons, steckt inzwischen in Schwierigkeiten, da man keine weiteren erfolgreichen Spiele hervorbringen konnten. Investoren reden inzwischen von einem One-Hit-Wonder und möchten den Präsidenten absetzen.

Ein weiteres Problem: Durch die starke Konkurrenz aus China und Korea, die unter anderem durch hochqualitative und aufwändige 3D-Spiele wie Genshin Impact, Wuthering Waves und Infinity Nikki glänzt, steigen die Anforderungen der Fans und die Entwicklungskosten schnellen in die Höhe. Jüngste japanische Großprojekte mit hohem Budget, wie Tribe Nine von Aniplex, sind dagegen bereits wenige Monate nach dem Start wieder eingestellt worden.

Eine schwierige Situation

Alwei, Vertreter von Indie-Us Games, ergänzt: „Es ist schon jetzt schwer, von diesem sinkenden Schiff herunterzukommen, und gleichzeitig befindet sich die Mobile-Gaming-Branche klar im Niedergang. Der Übergang von japanischen Mobile-Games zur Konsolenentwicklung ist sehr schwierig, auch wenn es in die andere Richtung einfach ist. Personen, die ihre gesamte Karriere mit Mobile-Games verbracht haben, stehen vor einer extrem heiklen Situation.“

Besonders betroffen scheinen japanische Entwickler in der Rolle der Mobile-Game-„Planner“, vergleichbar mit Game Designern. Diese haben über die Jahre hinweg Fähigkeiten erworben, die sich nicht leicht auf Konsolenspiele oder andere Bereiche übertragen lassen. Sie können – im Gegensatz zu Künstlern oder Programmierern – nicht so einfach den Job wechseln.

Spielkonzepte passen nicht mehr in Zeit

Da japanische Unternehmen traditionell streng zwischen Neueinsteigern (frisch graduierte junge Leute, die als Investition von Grund auf ausgebildet werden) und Mid-Career-Hires (die Erfahrung mitbringen) unterscheiden, landen Mobile-Game-Veteranen, die in die Konsolenentwicklung wechseln möchten, bei einer neuen Firma in einer sehr ungünstigen Position. Durch den rückläufigen japanischen Mobile-Markt ist abzusehen, dass in Zukunft mehr Personen aus diesem Gamingzweig vor dem gleichen Problem stehen werden.

Laut einer Erhebung der Japan Online Game Association (Quelle: ASCII Japan) war der japanische Markt für Online-Spiele 2024 etwa 1,105 Billionen Yen (ca. 7,48 Mrd. USD) wert – ein Rückgang gegenüber 10,89 Mrd. USD im Jahr 2023. Gleichzeitig stiegen die durchschnittlichen Entwicklungskosten für Mobile Games 2024 auf etwa 3,33 Mio. USD pro Titel – fast fünfmal so hoch wie noch vor zehn Jahren.

Ob der japanischen Gacha-Game-Industrie ein Comeback gelingt, wird wohl auch wesentlich daran liegen, ob man auch in Zukunft eher simple Spiele mit süchtig machendem Gameplay wie beispielsweise Umamusume: Pretty Derby, Monster Strike, The Battle Cats oder Hatsune Miku: Colorful Stage erfinden kann. Die Marktsättigung und die starke Konkurrenz aus China und Korea machen es nicht einfacher.

via Automaton Media, Pocketgamer, Bildmaterial: Umamusume: Pretty Derby, Cygames