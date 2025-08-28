Ys Memoire: Revelations in Celceta erscheint Anfang 2026 für Switch auch im Westen

XSEED Games und Marvelous Europe haben Ys Memoire: Revelations in Celceta für Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel soll Anfang 2026 erscheinen. Es handelt sich dabei um eine neue Portierung von Ys: Memoires of Celceta, die ursprünglich im Mai in Japan erschienen ist.
Das Original wiederum wurde einst für PS4, Steam und PS Vita veröffentlicht. Das Spiel erzählt Ereignisse, die nach Ys X: Nordics angesiedelt sind und legt den Grundstein für Gameplay-Systeme, die Serienfans ab Ys VIII: Lacrimosa of Dana kennen und lieben gelernt haben.
Die Neuauflage bietet neben dem originalen Soundtrack auch eine neu arrangierte Untermalung. Marvelous wird eine physische Standardedition für 39,99 Euro in Europa veröffentlichen, während die digitale Version 29,99 Euro kostet.
Die Geschichte rund um Adol Christin entführt Fans in eine gefährliche Welt voller Intrigen und herausfordernder Landschaften, die erkundet und kartiert werden wollen. Mit dem besonderen Tag-Team-System lassen sich Kämpfe flexibel gestalten, wobei Gefährten im Verlauf neue Fähigkeiten erlernen können, die taktische Vorteile im Kampf gegen mächtige Gegner bringen.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Ys Memoire: Revelations in Celceta, Marvelous, XSEED Games, Falcom
8 Kommentare
Bei Ys V kann ich mir echt eher ein Remake vorstellen. Bislang hat man so ziemlich jedes klassische Ys vor Ark of Napishtim neu aufgelegt und die Story so angepasst, dass es zur neuen "Reboot-Timeline" passt.
Ys I & II wurde in Chronicles neu aufgelegt (wobei hier die Story glaub ich nicht sooo sehr angefasst wurde)
Ys III Wanderers of Ys wurde zu The Oath in Felghana
Ys IV hatte sogar zwei grundverschiedene Versionen, The Dawn of Ys in PC Engine und Mask of the Sun für das Super Nintendo. Nun wurde es als Memories of Celceta geremaket.
Nur Ys V, Lost Kefin, Kingdom of Sand bekam kein Remake. Und das sehe ich auch eher als ein Remaster des Originals, einfach, damit es besser in die neue Storyline passt.
Denn wenn wir das Original bekommen, dann sollten wir auch die originalen Ys I und II, Wanderers of Ys, The Dawn of Ys und Mask of the Sun erhalten, damit wir vollständig versorgt sind.
Ich hätte gern Ys VI zurück. Das Spiel hatte einfach den schönsten Soundtrack!
Das unterschätzteste Ys. Absolutes S-Tier Material für mich!
Mehr von dieser Sorte, bitte! Die langen Ys-Abenteuer sind geil, aber darf auch wieder was Kurzes sein!
Ich habe halt keine Ahnung, wie es im Originalen bei all den Spielen war. Hatte auch nicht den Eindruck, als ob bei Ys I und II irgendwas geändert wurde. Auch nicht, als ich an einigen Stellen nach Hilfe suchte oder als ich Story aus der originalen Anleitung, die noch mehr Infos gibt, grob angeschaut habe. (Da fällt mir ein, dass ich die Seite wieder finden muss. Wollt das noch komplett lesen. Das Lesezeichen ging mit dem kaputten PC flöten^^) Aber vielleicht fiels mir auch nur nicht auf^^
Wurde bei Felghana denn groß was geändert tatsächlich? Bei Celceta weiß ich halt nur, dass der Grund ja einfach der war, dass es eben die zwei Spiele von zwei verschiedenen Entwicklern gab, weshalb man die neue Version draus machte. Daher denke ich auch nicht, dass wir die originalen Spiele jemals wiedersehen werden. Außer man bringt irgendwann mal ne große "Collection" mit den verschiedenen originalen Version, wie es zur Zeit Capcom, und nun auch Mortal Kombat gerne machen. (Wäre schon geil irgendwie^^)
Bei den anderen Teilen habe ich aber keine Ahnung, wies im Original war und ob sich da wirklich groß was geändert hat. Gibts da echt groß Unterschiede?^^
Ich muss auch zugeben. Bei Ys V wärs mir an sich erstmal egal in welcher Form man es bringt. Hauptsache man bringt es, so dass mans spielen kann. Daher wäre ich notfalls auch schon zufrieden, wenns bei Gog genug Votes bekommen würde, damit die es lauffähig in den Store packen. Dann wäre es halt ziemlich 1:1.
Aber lieber wär mir natürlich schon, wenn mans als Teil der Memoire Reihe neu auflegen würde, auch mit den paar QoL Funktionen. Gerade bei Felghana war ich schon dankbar für das Geschwindigkeit erhöhen, da das Gold und Exp farmen dadurch super easy und spaßig war xD
So oder so... hauptsache mehr Ys.
Hab Wanderers of Ys nie so richtig gespielt, aber allein auf gameplaytechnischer Ebene hat man es von einem 2D-Sidescroller zu dem Hack´n´Slay aus der Top Down-Perspektive gemacht, wie du es aus Ark of Napishtim und Origin kennst.
Storytechnisch gab es wohl auch einige Unterschiede. So sind Chesters wahre Absichten hier um einiges ersichtlicher und man kämpft auch mehrere Male gegen ihn, was im Original nicht der Fall war.
Ich empfehle dir die Double Review von Above Up, diese Review geht viel detaillierter auf die Unterschiede ein als ich es je erklären könnte: