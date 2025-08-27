Ghibli meets Crafting: Das neue Cozy-Game Project Bloomwalker ist betont fürsorglich

Netmarble zeigte euch sein neues Spiel Project Bloomwalker bereits auf der Gamescom. Zentraler Dreh- und Angelpunkt des gemütlichen Crafting-Abenteuers ist euer mobiles Haus, das euch und eure Begleiter – die Oddlings – wie Nomaden durch die stilistisch interessante Welt begleitet.

Dabei sind die Kämpfe nur Nebensache, der Fokus des Spiels liegt auf Fürsorge und Wiederbelebung sowie Umweltthemen mit subtiler emotionaler Botschaft über den Schutz der Schönheit. „Bloomwalker“ bedeutet so viel wie „jemand, der beim Gehen Blumen erblühen lässt“ – ein Symbol für eine Welt, in der die Schritte der Hauptfigur neues Leben zurückbringen.

Der Titel steht sinnbildlich für die Kraft der Spieler, eine heilende und erneuernde Kraft zu sein, die ihre Umgebung verwandelt. Auf dem Weg darf das Crafting natürlich nicht zu kurz kommen, wodurch jeder neue entdeckte Ort mit neuen Dekorationen für kurze Zeit zu einem neuen Zuhause werden kann, der Schönheit erschafft, die Natur heilt und neue Bindungen aufbaut.

Das Spiel unterstützt Koop-Gameplay, sodass Freunde und Familie gemeinsam erkunden und ihre reisenden Heime dekorieren können. Auch eine geheimnisvolle schwarze Katze lebt mit im Haus – inspiriert von Alice im Wunderland und Der Zauberer von Oz. Sie birgt ein Geheimnis, wie es heißt …

Project Bloomwalker wird für PCs und „verschiedene Konsolen“ erscheinen. Die Konsole aus dem Hause Sony nimmt man derzeit offenbar noch nicht in den Mund, immerhin war „Bloomwalker“ bei der Gamescom schon auf Xbox anspielbar und es wird auch über den Xbox Game Pass verfügbar sein. Mehrsprachige Unterstützung ist geplant, obwohl die Demo derzeit nur auf Englisch verfügbar ist.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Invenglobal, Bildmaterial: Project Bloomwalker, Netmarble