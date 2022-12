Das war … Kalenderwoche 49/2022

Mit The Game Awards 2022 fand in dieser Woche ein großes Highlight statt. Aber auch daneben gab es einige weitere Neuigkeiten und Videos, welche wir hier nochmals erwähnen wollen. Auch zwei neue Reviews wollen wir nicht unterschlagen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Geoff Keighley hatte mit The Game Awards 2022 ein volles Programm. Im nächtlichen Livestream gaben sich die World Premieres die Klinke in die Hand. Final Fantasy XVI, Death Stranding 2 und Armored Core VI waren nur einige der viel beachteten Titel. Wir haben für euch die wichtigsten Inhalte von The Game Awards 2022 alphabetisch gesammelt:

Neben Geoff Keighleys Show haben auch weitere Nachrichten Schlagzeilen gemacht. Dazu gehört zweifellos das neue Trademark Tales of Arise: Beyond the Dawn, welches für Spekulationen sorgte. Auch die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gab weiter zu reden. So versicherte Phil Spencer, dass Call of Duty mindestens zehn Jahre lang auf Nintendo-Plattformen veröffentlicht werden soll.

Auch einige weitere Neuankündigungen gab es noch. So bringt SAND LAND Project einen Manga von Akira Toriyama zurück. Spannend könnte auch das Side-Scrolling-Action-RPG TSURUGIHIME (PC) werden, da bekannte Namen involviert sind. Entspannt und von Studio Ghibli inspiriert zeigt sich Europa (PC). Für VR-Fans ist Attack on Titan VR: Unbreakable unterwegs und für Game Boy und Game Boy Color wurde Last Crown Warriors enthüllt. Mittlerweile erhältlich ist Dragon Quest Treasures (Switch). Neben dem Launchtrailer gab es auch noch einen ausführlichen Gameplay-Überblick. Das Strategie-RPG Adventure Academia: The Fractured Continent (PS4, Switch, PC) hat es zudem in den Westen geschafft.

Einen weiteren Teaser-Trailer konntet ihr euch zu Dragon Age: Dreadwolf ansehen. Zu Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) sind per Update neue PvP-Modi hinzugefügt worden. Die ersten Minuten aus Dead Space Remake (PS5, Xbox Series, PC) zeigten den Januar-Titel. Ebenfalls im Januar wird der Anime The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War ausgestrahlt, bei Crunchyroll bereits auf Englisch. Vorerst in Japan startet der Anime NieR: Automata Ver1.1a, welcher kürzlich A2 zeigte. Mit einem Kurzfilm beworben wurde Infinity Nikki (PS4, PS5, PC, Mobil), welcher weiter neugierig macht. Auch Mineko’s Night Market (Switch, PC) meldete sich wieder zurück.

Das Rhythmusspiel Kizuna AI: Touch the Beat! (PS4, PSVR, PS5, PSVR2, Switch, PC) hat den konkreten Veröffentlichungstermin erhalten. Das Gameplay war aus Gizoku Tantei Nosuri (PS4, Switch) zu sehen, es handelt sich dabei um eine Spin-off-Visual-Novel zur Utawarerumono-Reihe. Erneut verschoben wurde der Side-Scroller OU (Switch, PC), das Adventure Rakuen schafft es bald auf Switch und mit vielen Anspielungen präsentierte sich Palworld (Xbox One, Xbox Series, PC). Auch das Horror-Spiel Ib erhält bald eine Umsetzung für Switch, dasselbe gilt für DNF Duel (PS4, PS5, Switch, PC). Außerdem sind zum Fighter auch weitere Updates und Kämpfer geplant.

Abschließend haben wir nun noch die beiden neuen Reviews von JPGAMES für euch. Eine gelungene Rückkehr feiern konnte zunächst Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Neben der Grafik hat man dafür auch das Gameplay überarbeitet. Ebenfalls ein positives Fazit ziehen durften wir zu Sonic Frontiers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Die offene Spielwelt passt einfach perfekt zu Sonic, einige Macken gibt es jedoch auch.