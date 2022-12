Neuer Trailer zu Dragon Age: Dreadwolf anlässlich des Dragon Age Day veröffentlicht

Zum Dragon Age Day hat Bioware einen neuen Trailer zu Dragon Age: Dreadwolf veröffentlicht. Das kurze Teaser-Video zeigt keinerlei Spielszenen, sondern „Ingame-Cinematics“. Das sind in diesem Fall aber nicht die klassischen Zwischensequenzen.

Es geht um Solas. Den stellte Bioware unlängst so vor:

Solas, der schreckliche Wolf. Manche sagen, er könnte ein alter Elfengott sein, aber manche sagen das Gegenteil. Andere sagen, er sei ein Verräter an seinem Volk… oder ein Retter, der es nun auf Kosten eurer Welt retten will. Seine Motive sind undurchschaubar und seine Methoden manchmal fragwürdig, was ihm den Ruf eines Trickster-Gottes eingebracht hat – eines Spielers für dunkle und gefährliche Spiele.

Ein „Spektrum unendlicher Möglichkeiten“, wohin die Dinge führen, würde euch erwarten. „Aber im Mittelpunkt stehst du, wie in jedem früheren Spiel“, hieß es im Sommer. Eure Fragen will BioWare „rechtzeitig beantworten“.

Mehr Dragon Age gibt es schon in Kürze. Dragon Age: Absolution geht am 9. Dezember an den Start und wird sechs Episoden umfassen. Laut Netflix spielt die Serie in Tevinter, einem Reich im Dragon-Age-Universum.

„Who is The Dread Wolf?“-Trailer:

Bildmaterial: Dragon Age: Dreadwolf, Electronic Arts, BioWare