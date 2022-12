Diablo IV erhält bei The Game Awards den Termin und einen Trailer

Auch der Auftritt von Diablo IV bei The Game Awards war schon zuvor so gut wie sicher. Und so kam es dann auch! Selbst der Veröffentlichungstermin war keine Überraschung mehr. Am 6. Juni 2023 öffnen sich die Tore zur Hölle auf PlayStation, Xbox und PCs. Im neuen Trailer seht ihr, wie Inarius, Erzengel der Hohen Himmel, Lilith, die Tochter des Hasses konfrontiert. Da es gestern die englische Version gab, findet ihr unten noch die deutsche Sprachausgabe.

Wer sich im Diablo-Universum auskennt, der weiß um die spezielle Beziehung zwischen Inarius und Lilith. Die beiden wollten einst den Konflikt zwischen Himmel und Hölle überwinden und erschufen Sanktuario.

Lilith ist zurückgekehrt. Äonen nach ihrer Verbannung wird mit ihrer Beschwörung ein Zeitalter der Dunkelheit und des Hasses eingeläutet. Inarius, ehemaliger Erzengel der Hohen Himmel, ist ebenfalls in die Welt zurückgekehrt, die er und Lilith gemeinsam erschaffen haben. Die Wege der beiden werden sich erneut kreuzen und die gesamte Schöpfung droht zerstört zu werden.

Bildmaterial: Diablo IV, Activision Blizzard