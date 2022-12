Final Fantasy XVI: Diese Gruppenmitglieder stehen Clive bei der Rettung der Welt zur Seite

Die Party-Frage. Klingt nach einem neuen Skandal in britischen Regierungskreisen, beschäftigte aber auch Final-Fantasy-Fans viele Monate lang. Naoki Yoshida hatte schon vor Monaten zu Final Fantasy XVI erklärt, dass Clive auf dem größten Teil seiner Reise von Gefährten begleitet wird.

Man ahnte nach seinen Erläuterungen, dass es vielleicht keine ganz klassische Final-Fantasy-Party wird. „Es wird Party-Geplänkel geben. Sie werden Clive auf seiner Reise begleiten. Und es wird Gruppenmitglieder geben, die der Gruppe beitreten und sie verlassen, und je nachdem, wo man sich in der Geschichte befindet, kommen andere Leute hinzu“, sagte Yoshida damals.

Einer dieser Gefährten ist Torgal. Der vierbeinige Begleiter ist der beste Freund des Helden und dürfte wohl eines der „Gruppenmitglieder“ sein, die eher weniger „kommen und gehen“. Torgal weicht Clive nämlich „nie von der Seite“. Das zeigt sich auch im Kampf, in den Torgal aktiv eingreift. Außerdem kann Torgal sogar Wunden heilen.

Ein weiterer Spross des Nordens, der im Hause Rosfield aufgenommen wurde. Auf einem seiner Feldzüge in die Nördlichen Gebiete fand Großherzog Elwin Torgal allein auf einem Schneefeld und schenkte den Welpen seinen beiden Söhnen. Über zehn Jahre nach der Tragödie, die die herzogliche Linie fast auslöschte, findet er wieder mit Clive zusammen, und steht seinem Herrchen nun mit derselben Treue wie einst zur Seite.

Torgal kann man im Kampf sogar Anweisungen geben. Bei den anderen Gefährten ist dies nicht der Fall, sie werden von der KI gesteuert und kämpften selbstständig. Einer dieser anderen Begleiter ist Cidolfus Telamon, ein ehemaliger Soldat. Ihr ahnt es, man nennt ihn auch Cid.

Cids Motivation ist eine Welt, in der Träger und Domini ihrem schweren Schicksal entkommen können und in Freiheit leben können. Natürlich hat Cid auch ein tüftlerisches Talent – ganz wie seine Namensvetter der Serie. Das nutzt er immer wieder, um Wege zum Überleben zu finden.

Cid ist darüber hinaus auch ein Dominus – die Macht von Ramuh ruht in ihm. Mit dieser Kraft gelang es ihm, in kurzer Zeit in den Rängen der Waluther Armee aufzusteigen – wo sich seine Wege mit jenen einer gewissen Benedikta Harman kreuzten.

Neben Cid und Torgal wird auch Jill Warrick an der Seite von Clive reisen. Sie wird zwar nicht als Gruppenmitglied vorgestellt, doch der neue Trailer spricht da eine sehr eindeutige Sprache.

Jill Warrick kennen wir schon seit der Ankündigung von Final Fantasy XVI. Sie wurde im Kindesalter nach Rosaria gebracht und dort in Obhut genommen. Der Erzherzog ließ sie gemeinsam mit seinen Kindern Clive und Joshua aufziehen. Sie ist also so etwas wie eine Schwester für Clive.

Seit den The Game Awards 2022 wissen wir, dass Final Fantasy XVI am 22. Juni 2023 erscheint. Nach wie vor nur für PlayStation 5, doch die Exklusivität währt wohl nicht so lange, wie ihr vielleicht denkt. Eine Deluxe Edition* findet ihr bei Amazon, ebenso wie die exklusive Steelbook Edition* ohne Aufpreis.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix