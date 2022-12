Das Bandai-Namco-RPG Blue Protocol wird im Westen von Amazon Games veröffentlicht

Bandai Namco hatte schon vorab angekündigt, dass Blue Protocol bei The Game Awards 2022 vertreten sein würde. In welcher Form, das war aber dann doch eine Überraschung. Amazon Games hat sich das Spiel geschnappt und tritt als Publisher in westlichen Gefilden auf.

Der potente Publisher erhofft sich wohl einiges von Blue Protocol, das auch hierzulande Free-to-Play sein wird. Optionale Ingame-Käufe werden natürlich möglich sein, doch die Betonung liegt auf optional. Die Veröffentlichung im Westen ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf PCs, Xbox Series und PS5 geplant. Das Anime-MMORPG war bislang nur für PCs angekündigt.

Die Entwicklungsgeschichte von Blue Protocol ist eine lange, schon im April 2020 gab es eine erste Closed-Beta. Auch für den Westen plant man jetzt eine solche auf PCs, noch ist sie aber nicht konkret datiert. Gemeinsam mit Amazon Games möchte Bandai Namco die lange Entwicklungsgeschichte nun zu einem baldigen Abschluss führen.

„Die Expertise des Amazon Games Teams in Bezug auf den Betrieb von Multiplayer-Games, zusammen mit den Publishing-Ressourcen und transmedialen Möglichkeiten, machen sie zum idealen Publisher der westlichen Version von Blue Protocol“, sagt Sokichi Shimooka, Executive Producer von Blue Protocol bei Bandai Namco Online Inc.

Blue Protocol vereint Cel-Shading-Look mit MMORPG-Elementen. Ein Anime, der zum Leben erweckt wird – das ist das ausgemachte Ziel. Eure Reise beginnt in Regnas, einer Welt am Rande der Zerstörung nach Jahrtausenden an Konflikten und technologischer Überladung.

Fünf Klassen stehen euch zur Verfügung: Klingenwächter, Zwillingsschläger, Pfeilpirscher, Fluxweber und Feindbrecher. Da ist MMORPG-typisch für jeden Spielstil etwas dabei. Die Hauptgeschichte soll zudem sowohl mit anderen SpielerInnen, als auch allein erlebt werden können.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Blue Protocol, Bandai Namco